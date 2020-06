Sorpesee: Der Borkenkäfer fliegt in Scharen

6000 Arten weltweit, 110 in Deutschland

Weltweit gibt es etwa 6000 Borkenkäferarten, wobei neue Arten entdeckt und beschrieben werden (2014). In der Paläarktis sind etwa 600, in Europa zwischen 250 und gut 300 Arten heimisch, in Deutschland etwa 110.

Charakteristische Zeichen für einen Borkenkäferbefall sind: Bohrmehl am Stammfuß, gut sichtbar z.B. in Spinnenweben oder auf der Bodenvegetation. Einbohrlöcher, oft unter den Rindenschuppen (bis auf Augenhöhe gut erkennbar).

Die Käfer, vor allem Buchdrucker und Kupferstecher, schwärmen Mitte April bis Ende Mai,

sobald die Tagestemperatur etwa 18° bis 20° Celsius erreicht hat.

Gefährlich werden die Eindringlinge für Bäume erst, wenn sie sich massenhaft vermehren und Bäume in großer Zahl angreifen.

Die vom Baum abgegebenen Harze duften stark und locken dadurch noch mehr Käfer an. Ist die Schar der Angreifer zu groß, kommt der Baum mit der Harzproduktion nicht mehr nach.