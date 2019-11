Enkhausen. Ein Stern weist den Weg zum 7. Weihnachtsmarkt in Enkhausen. Am Samstag, 30. November, geht es ab 14 Uhr los, mit einer Alphorn-Andacht.

Siebte Auflage im Schatten von St. Laurentius

Ein großer leuchtender Stern weist schon seit Tagen vor der Laurentius-Kirche den Weg zum Enker Weihnachtsmarkt, der am Samstag und Sonntag, 30. November/1. Dezember, von Pfarrgemeinde und Dorfgemeinschaft organisiert wird. Und er ist etwas Besonderes, denn er findet nur alle drei Jahre statt.

Die Vereine mit ihren engagierten Mitgliedern wollen den Besuchern wieder ein der stillen Vorweihnachtszeit angemessenes, stimmungsvolles Erlebnis bieten. Den Mittelpunkt bildet eine etwa 8 Meter hohe Tanne, darum sind die Hütten wie einem malerischen Sauerlanddorf angeordnet. Die Aussteller bieten wieder neben vielem anderen liebevoll gefertigte Adventskränze und -gestecke, Krippen, selbst gestrickte Handarbeiten, Schmuck, aber auch Leckereien an.

Tombola mit vielen Preisen

Das Kulturprogramm findet auf der überdachten Weihnachtsmarktbühne statt. Dazu gibt es eine Weihnachtsmarkt-Tombola und natürlich viele Leckereien wie Waffeln, Weihnachtsplätzchen, Reibekuchen, Folienkartoffeln und Pilze. In der Cafeteria im Pfarrheim servieren die Frauen der kfd Kuchen und Kaffee. In einer gemütlichen Wirtsstube gibt es heißen Glühwein oder Kakao.

Wunschzettel schreiben

Im Pfarrheim können die Kleinsten unter dem Motto „Wir schreiben ans Christkind“ ihren Wunschzettel schreiben. In Sarahs Fotostudio werden auf Wunsch professionelle Fotos erstellt. In der Wirtsstube singt am Samstag Amy Bell (18.30 Uhr). Auf der Weihnachtsmarktbühne wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Krippenspiel, Flötenensemble, Sauerländer Bergecho, dem Chor „Die kleine Cäcilia“ und dem Shanty-Chor Lendringsen. Am Sonntag kommen die Kinder vom Kindergarten Spatzennest Hövel, dann reist auch ein Künstler an, der aus einem Eisblock ein Rentier schnitzt. Samstag ist von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 geöffnet.

Das Programm

Samstag, 30. November 2019

14 Uhr: Vorweihnachtliche Alphornandacht zur Eröffnung des Enker Weihnachtsmarktes in der Laurentiuskirche mit dem Alphorntrio „Sauerländer Bergecho“;

15 Uhr: Alphornmusik zur Weihnachtszeit mit dem „Sauerländer Bergecho“;

15.45 Uhr: Weihnachtlicher Flötenklang mit Ullas Flötenensemble;

16.45 Uhr: Weihnachts- und Heimatgeschichten live erzählt von der Märchenfee mit Anja Hampel;

17.15 Uhr: Die kleine Cäciliä singt zur Weihnachtszeit;

17.45 Uhr: Krippenspiel mit Kindern der Enkhauser Pfarrgemeinde;

18.30 Uhr: Amy Bell singt in der Wirtsstube des Weihnachtsmarktes;

Sonntag, 1. Dezember 2019

12.30 Uhr: Flötenklang zur Weihnachtszeit mit Ullas Flötenensemble;

13.30 Uhr: Weihnachts- und Heimatgeschichten live erzählt von der Märchenfee mit Anja Hampel;

14.30 Uhr: Der Shanty-Chor Lendringsen singt weihnachtliches Liedgut von der Waterkant;

15.30 Uhr: Melving Stern – ein Weihnachtsspiel mit dem Kindergarten Spatzennest;

16 Uhr: Der Shanty-Chor Lendringsen singt weihnachtliches Liedgut von der Waterkant;

17 Uhr: Weihnachts- und Heimatgeschichten live erzählt von der Märchenfee mit Anja Hampel;

17.30 Uhr Krippenspiel mit Kindern der Enkhauser Pfarrgemeinde;

18 Uhr: Ziehung der Hauptpreise der Weihnachtsmarktverlosung;

Parken

Hinweise für die Besucher: Die Kraftfahrer werden gebeten, die Parkmöglichkeiten am Friedhof, an der Schützenhalle und in den Nebenstraßen zu nutzen. Im Ortsbereich, an der Enkhauser Straße (B 229), ist das Parken verboten.