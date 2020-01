Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückgabe der Fragebögen bis 1. Februar erbeten

Die Hachener Schützenbruderschaft bittet die Bürger, den ausgefüllten Fragebogen bis 1. Februar 2020 in Boxen einzuwerfen, die in dieser Woche im Kaufpark, bei der Volksbank und Sparkasse sowie im Friseursalon Himmel aufgestellt werden. Der ausgefüllte Fragebogen kann auch per Mail geschickt werden an: gfv@schuetzenbruderschaft-hachen.de

Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt anonym. Die Bruderschaft bittet allerdings, in einer Rubrik die Altersgruppe des Antwortgebers (16 bis 24 Jahre oder 25 bis 40 Jahre oder 41 bis 60 Jahre oder über 60 Jahre) anzukreuzen.