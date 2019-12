Gibt es demnächst wieder Personennahverkehr aus der 13 km langen Strecke der Röhrtalbahn zwischen Neheim Bahnhof und Sundern?

Wenn es nach zwei Abstimmungen auf dem Portal „openpetition.de“ geht, dann steht eine Mehrheit in der Region hinter dem Projekt.

Gegner befürchten hohe Kosten für den Steuerzahler

Angestoßen wurde die Sache im Sommer von Ursula Liebig aus Sundern, die sich auf der Abstimmungsplattform gegen die Reaktivierung aussprach: „Die Reaktivierung der Röhrtalbahn sollte kein Thema mehr sein. Das ewige Pro und Kontra der Politik soll ein Ende haben“, gab sie als Begründung an.

Und weiter: „Die Bürger Sunderns als Steuerzahler sollten ein Mitspracherecht haben. Die Reaktivierung würde enorme Kosten verursachen, egal, wer diese tragen muss. Wichtiger wäre ein befestigter Geh- und Radweg von Hüsten nach Sundern.“

„Es ist dringend notwendig, Güter von der Straße auf die Bahn zu bringen“

Das ließ die Befürworter nicht ruhen: Wenige Tage später hatte Irmgard Alteköster aus Sundern-Hagen ein Abstimmung pro Röhrtalbahn angestoßen. „Die zur Zeit nur für gelegentlich auftretenden Güterverkehr der RLG genutzte Bahnstrecke soll reaktiviert werden, um dem Verkehrskollaps im Röhrtal entgegenzuwirken“, war ihr Hauptargument.

„Es ist dringend notwendig, Güter von der Straße auf die Bahn zu bringen.“ Die ländlichen Regionen dürfen nicht vom Fernverkehr abgehängt werden. Aus Umweltgründen soll die Bahn reaktiviert werden. „Für ältere, kranke und behinderte Menschen ist die Bahn wichtig“, fügte sie noch an.

Die Röhrtalbahn würde besonders die Verbindung Arnsberg-Dortmund stützen.

Vor wenigen Tagen sind nun beide Umfragen abgelaufen: Gegen eine Reaktivierung gab es 229 Unterstützer, die Pro-Aktion erhielt 1396, davon aus Sundern fast 1000 Stimmen.

Arbeitskreis Verkehr der Lokalen Agenda 21 freut sich über Stimmungsbild

Derzeit wird über die Röhrtalbahn viel „Käferholz“ abgefahren. Foto: Gerd Kistner / WP Sundern

Freude darüber gibt es beim Arbeitskreis Verkehr der Lokalen Agenda 21 in Arnsberg: „Wir sehen die Abstimmung schon als ein Stimmungsbild, auch wenn sie nicht als repräsentativ gelten kann“, so Sprecher Rainer Fischer.

Es sei aber keine kleine Minderheit von Eisenbahn-Nostalgikern, sondern es seien fast 1400 Menschen. Die Abstimmung auf der Plattform, die zudem nicht von jedem gesehen werde, verdeutliche aber einen Trend und auch eine Trendwende in der Grundstimmung in der Region, findet Fischer.

Bürgerentscheid ist fraglich

Ob es zu einem Bürgerentscheid über die Reaktivierung der Röhrtalbahn komme, sieht der Sprecher des AK Verkehr als fraglich an: „Die Sache ist ja, ob das zulässig ist. Denn Träger der Bahn ist der Zweckverband mit Sitz in Unna.“ Die Kommunen Arnsberg und Sundern seien als Teilhaber über die RLG an der Röhrtalbahn beteiligt.

Arbeitskreis sieht zunehmende Zahl von Menschen, die sich für die Bahn interessieren

Rainer Fischer verweist auch darauf, dass es nicht gehe, die Bahnstrecke einfach zu schließen. Davor müsse die Strecke ausgeschrieben werden, um zu sehen, ob nicht ein anderer Mitbewerber sie fahren möchte.

Der AK bekräftigt, dass man die Strecke der Röhrtalbahn weiter in kommunalen Eigentum sehen möchte. Fischer weiter: „Die Abstimmung vermittelt den Politikern, dass es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die sich für die Bahnfahrt interessieren.“

Die Grünen im HSK sehen „Petitionsduell“ als eindeutig entschieden an

Lob gab es von den Grünen im HSK: „Petitionsduell eindeutig“, titelt Sprecher Jörg Rostek seine Stellungnahme: „Die Grünen freuen sich über den Ausgang einer Online-Petitionen zur Reaktivierung der Röhrtalbahn.“ Für die Grünen sei das ein klares Zeichen für die große Unterstützung des Projekts in der Bevölkerung. Die ganze Region würde von der Reaktivierung profitieren.

In Zeiten der Klimakrise bedarf es eindeutiger Richtungsentscheidungen

In Zeiten der Klimakrise bedürfe es eindeutiger Richtungsentscheidungen zur Förderung des Schienenverkehrs, sind sich der Kreisverband und die grüne Fraktion im Kreistag einig

Kreistagsmitglied Antonius Becker sieht besonders die Röhrstadt als Profiteur der Reaktivierung: „Sundern wird ans nationale Bahnnetz angeschlossen, das können viele überregionale Pendler nutzen und das Auto stehen lassen. Das Röhrtal würde von Verkehr entlastet.“

Der Kreistag hatte einen Beschluss zur Reaktivierung gefasst, nachdem neuere Gutachten den erforderlichen volkswirtschaftlichen Nutzen belegt hatten. Seitdem wartet man auf die langsam mahlenden Mühlen der Nahverkehrsplaner in den Verkehrsunternehmen.