Proppenvoller Theatersaal in Sundern

Es gehört schon zur guten Tradition, dass Sunderns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte (CDU) am Dienstagnachmittag vor Altweiberfastnacht zum närrischen Seniorennachmittag in die Hubertushalle einlädt. Auch diesmal kamen zum „Tag der Senioren“ zahlreiche ältere Bürgerinnen und Bürger, um in gemütlicher Runde zusammenzusitzen und nach dem offiziellen Teil ein tolles Programm der Flotten Kugel zu erleben. Das Geschenk für die ältesten Gäste erhielten Edith Bende (92) und Johannes Klute (95).

ttp://KG Flotte Kugel 1 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

2 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

3 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

4 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

5 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

6 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

7 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

8 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

9 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

10 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

11 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

12 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

13 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

14 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

15 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

16 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

17 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

18 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

19 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

20 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

21 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

22 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

23 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

24 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

25 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

26 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

27 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

28 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

29 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

30 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

31 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

32 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

33 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

34 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

35 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

36 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

37 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

38 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

39 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

40 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

41 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

42 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

43 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

44 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

45 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

46 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

47 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

48 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

49 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: Frank Albrecht

50 / 50 ttp://KG Flotte Kugel Höhepunkt des Karnevals in Sundern ist die Prunksitzung der KG Flotte Kugel Sundern seit Jahrzehnten Foto: WP Sundern

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte erklärte, es sei allerdings für ihn nicht so einfach, dass dieser Nachmittag überhaupt stattfinden könne. Denn 2019 habe er fünf Monate auf den Zuschuss der Stadt warten müssen, weil man die Leistung mit einem Sperrvermerk versehen habe: „Das ist sehr schade“, betont er. Und auch das Geld für diese Veranstaltung sei noch nicht auf dem Konto.

Kita-Neubau

Georg Te Pass (CDU), stellvertretender Bürgermeister, streifte noch einmal die Ereignisse 2019 wie den

Neubau der Caritas-Kindertageseinrichtung „Die Feldhasen“, die Fertigstellung des Radwegs von Sundern nach Amecke und den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen am Schulzentrum. Einige Baumaßnahmen hätten allerdings aufgrund neuer Gesetzeslagen bei den Anliegergebühren verschoben werden müssen, so die Straßenerneuerungen Hengstenberg, Sassenhagen, Kreuzberg und Erfthagen. Instandsetzungen im Bereich Kanal und Wasser wären sowohl am Hasenkopf und in der Mühlenstraße erfolgt, für dieses Jahr seien Maßnahmen am Hengstenberg geplant. Aktuell sei man dabei, den ehemaligen Biergarten am Schwimmbad in eine vom Bad begehbare Terrasse umzuwandeln. Stellvertretend für das gesamte pastorale Team in der Stadt begrüßte St.-Johannes-Gemeindereferentin Monika Hake die Seniorinnen und Senioren.

Kinderprinzenpaar zu Gast

Nach dem offiziellen Teil präsentierten die Akteure der „Flotten Kugel“ einige Stücke ihres aktuellen Programms, das schon am Samstag bei der Prunksitzung die Narren im Saal begeistert hatte. Nach dem Gardetanz der Aktivengarde und dem Showtanz der Jugendgarde trat als Höhepunkt des Nachmittags das Kinderprinzenpaar Lia Theresa Miederhoff und Ben Kleinau auf die Bühne der Hubertushalle. Für die Organisation und die Verpflegung der Gäste mit Kaffee, Kuchen und Schnittchen sowie das Einsammeln von Geschirr und das Verteilen der Getränke sorgten in bewährter Weise die Helfer des DRK.

Alleinunterhalter Michael Vogt sorgte später für beste Stimmung im Theatersaal.