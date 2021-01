Noch Baubeginn für Seniorenheim Amecke in 2021

Sundern Schnelle Antwort zum Seniorenheim Amecke: Baubeginn kann noch 2021 sein, so Bürgermeister Willeke in seiner Antwort an die AG 60plus.

Sundern. Vorsichtig optimistisch zeigt sich jetzt Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke zum Thema der geplanten Seniorenwohnanlage Amecke. Die AG 60plus Sundern der SPD hatte in einem Schreiben an den Bürgermeister die Thematik aufgegriffen und einige Fragen dazu an ihn formuliert.

In seiner Antwort an die Vorstandsmitglieder der AG teilt Willeke nun mit, dass das Bebauungsplanverfahren für das Projekt am Hudeweg auf dem Geländes des ehemaligen Gasthofes Schulte kurz vor dem Abschluss stehe. Realistischerweise könne es innerhalb der kommenden drei Monate eine Genehmigung des Bebauungsplans geben. Bezogen auf die Seniorenwohnanlage könnte es, wenn ein Bauantrag gemäß §33 BauGB gestellt werde, bereits im Frühjahr diesen Jahres zu einem Baubeginn dort kommen. Die Verwaltung geht weiter davon aus, dass in Kürze ein Bauantrag vom Investor vorgelegt wird.

Lindhorst-Gruppe plant

Sollten die Beteiligten allerdings die Rechtskraft des Bebauungsplans abwarten, ist nach Ansicht der Verwaltung ein Baubeginn tendenziell im Sommer bzw. Herbst 2021 möglich. Die Anlage wird von der Lindhorst-Gruppe geplant. Erfreut zeigten sich die Mitglieder der AG 60plus über die kurzfristige Antwort des Bürgermeisters. Mit der mittelfristigen Realisierung des Bauvorhabens in Amecke, könnte dann nach Ansicht der AG 60plus die in Sundern vorhandene Lücke bezüglich Seniorenpflegeeinrichtungen verkleinert werden.

Abweisungen ein Thema

Laut Pflegebedarfsplan des HSK besteht in Sundern immer noch eine große Versorgungslücke bei vollstationären Pflegeplätzen. Deshalb hatte die Arbeitsgemeinschaft der Sunderner SPD auch nachgefragt, da es immer wieder Abweisungen aus den Heimen in der Stadt oder der Umgebung geben würde.