Sundern. Rekord bei den Kita-Anmeldungen: 997 Jungen und Mädchen wurden in die Listen eingetragen, wohl vor allem dank der neuen Kita in er Settmecke.

Neuer Rekord bei den Kita-Anmeldung der jüngeren Zeit in den 17 Sunderner Kindertagesstätten: 997 Jungen und Mädchen wurden im Januar angemeldet. Gut 80 mehr als im Vorjahr, berichtet Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Familie Martin Hustadt in der Monatspressekonferenz Rathaus.

Nun muss der Jugendhilfeausschuss am 9. März entscheiden, wie die Gruppen verteilt werden. Bis dahin wird die Stadtverwaltung einen Vorschlag erarbeiten. In den acht städtischen Kindergärten gibt es 453 Anmeldungen, in den kirchlichen 467 und im neuen Kindergarten in der Settmecke (Caritas) 77. Glücklich ist Hustadt, dass nun alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr einen Platz erhalten können. Nun müssen noch die verschiedenen Wartelisten miteinander abgeglichen werden, wo sich Plätze für Kinder unter drei Jahren anbieten: „Wir sind verpflichtet, einen Platz zustellen, über den Platz selbst entscheidet aber der jeweilige Kita-Rat“, sagt Hustadt.

Erwartet werden 10,22 Millionen Euro

Nach dem 9. März werden dann alle Daten an das Landesjugendamt übermittelt. Nach diesen Zahlen wird dann die Bezuschussung erfolgen: „Wir rechnen mit einer Summe von 10,22 Millionen Euro“, sagt Hustadt.

Die Anmeldung habe gezeigt, dass es in den nächsten Jahren noch an Plätzen im Bereich 1 bis 3 Jahr fehlt. Besonders in Hövel und in Endorf. Derzeit ist in Hövel eine halbe Gruppe zusätzlich auf Zeit bewilligt. Durch einen Anbau könnte man diese nun als ganze Gruppe anbieten. In Endorf soll der kath. Kindergarten um ein mobiles Modul erweitert werden oder im Ort eine Tagespflegegruppe mit bis zu neun Plätzen angeboten werden. In Sundern selbst gibt es längerfristigen Bedarf. Die Alternativen dort: Erweiterung oder Kita-Neubau.