Kindergarten Neue Kita in Sundern: Waldkindergarten mögliche Option

Sundern. Kita-Neubau im Ortsteil Sundern: Die CDU fordert Prüfung weiterer Standorte unter Einbeziehung eines „Waldkindergarten“-Konzepts.

Der CDU-Ortsverband Sundern spricht sich ausdrücklich für eine weitere Kindertageseinrichtung im Ortsteil Sundern aus, um den dringenden Bedarf zu decken; und regt auch einen Waldkindergarten an.

Hintergrund: Eine Unterdeckung bleibt perspektivisch bestehen, da nach dem aktuellen Platzangebot auch für das Jahr 2030 ein Mangel an 86 Kita-Plätzen im Ortsteil Sundern vorauszusehen ist. Im Jugendhilfeausschuss soll daher über die Errichtung einer weitere Kita und deren möglichen Standort im Ortsteil Sundern diskutiert werden.

„Aus unserer Sicht muss dieses Vorhaben mit höchster Priorität behandelt werden, da der aktuelle Mangel absolut unbefriedigend ist. Jedem Kind muss ortsnah ein Kita-Platz angeboten werden können“, so CDU-Ratsmitglied Georg Te Pass. Da die bestehenden Kindertageseinrichtungen laut Auskunft der Stadt keine Erweiterungsmöglichkeiten sehen, muss ein weiterer Standort gefunden werden. Die Stadt Sundern hat als einen möglichen Standort den Bolzplatz in der Johann-Betten-Straße genannt.

Waldkindergarten als Alternative

„Wir als CDU-Ortsverband beantragen, weitere Flächen zu ermitteln, die als Standort für eine Kita in Frage kommen. In NRW entstehen momentan viele Waldkindergärten. Auch in Sundern sollte geprüft werden, ob ein entsprechender Standort dafür zu Verfügung steht.“, verdeutlicht Fabian Blome den Wunsch der CDU nach einer breiten und intensiven Standortsuche, die auch neue Konzepte eines Kindergartens einbezieht.

Das Konzept des Waldkindergartens bietet Naturerfahrungen und kombiniert diese mit Bewegung. Der jahreszeitliche Rhythmus, die Abläufe im Naturkreislauf sowie die verschiedenen Witterungsverhältnisse werden unmittelbar erlebt. Zudem erwerben die Kinder auf natürliche Weise Kenntnisse über die Pflanzen- und Tierwelt. Die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten wie Laufen, Klettern, Springen und Hüpfen geben Kindern Sicherheit und vermitteln Körpergefühl. Die aktuellen Untersuchungen bezüglich der Kindesentwicklung in einem Waldkindergarten zeigen positive Ergebnisse auf. So wurden eine bessere Motorik, ein stärkeres Immunsystem, eine verbesserte Sprachentwicklung und eine genauso gute Vorbereitung auf schulische Anforderungen wie in einem Regelkindergarten festgestellt.

Unterdeckung massiv entgegen wirken

„Für mich ist es von zentraler Bedeutung, dieser Unterdeckung an Kitaplätzen massiv entgegen zu wirken und auch noch vor der Kommunalwahl eine Standortentscheidung für eine neue Kita zu treffen“, so Ratsmitglied Georg Te Pass abschließend.