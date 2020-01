Sundern-Hachen. Ein 31-Jähriger wurde während der Neujahrsfeierlichkeiten an der Hachener Hauptstraße in den Rücken getroffen – die Ermittlungen dauern an.

Nach Schuss in Sundern-Hachen dauern Ermittlungen an

Nach dem Schuss in der Silvesternacht in der Nähe der Hachener Schützenhalle gibt es noch keine heiße Spur, die zum Täter führt. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an“, erklärte Polizeisprecherin Laura Burmann am Donnerstag auf Nachfrage.

Wie berichtet, war ein 31-Jähriger während der Neujahrsfeierlichkeiten an der Hachener Hauptstraße – auf Höhe Schützenhalle – am 1. Januar gegen 0.20 Uhr verletzt worden. Der Mann beobachtete das Feuerwerk, als er plötzlich einen Schlag im Rücken spürte.

Opfer erleidet Prellungen

Wie erste Ermittlungen der Polizei ergeben haben, hat ein aus einer Kleinkaliberwaffe abgefeuertes Projektil den Sunderner getroffen. Beim Nachschauen entdeckte er ein Loch in seiner Kleidung, in dem die Patronenspitze steckte. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste sich aber zur Behandlung ins Krankenhaus begeben: Die Stelle am Rücken war geprellt und wies auch Hautverletzungen auf.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand noch immer davon aus, dass im Verlauf der Silvesterknallerei von einem noch Unbekannten mit einer Kleinkaliberpistole geschossen wurde.

Auf einen gezielten Schuss gebe es keine Hinweise, hatte Polizeisprecher Sebastian Held schon vor einigen Tagen erklärt, ebenso wenig wie auf einen Streit.