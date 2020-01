Hachen. Unter dem Titel „Transeamus usque Bethlehem“ hat der Chor „Musica Eintracht Hachen“ in die Pfarrkirche eingeladen – ein gelungenes Konzert.

Mit lauten und leisen Tönen, deutschen und englischen Texten begeisterte das traditionelle Festkonzert zum Abschluss der Weihnachtszeit. Unter dem Titel „Transeamus usque Bethlehem“ (Lasset uns nach Bethlehem gehen) waren die Chorfreunde dazu in die Pfarrkirche Mariä Opferung eingeladen. Seit rund zehn Jahren ist es für die Sänger des Männerchores „Musica Eintracht Hachen“ gute Tradition, die Weihnachtszeit mit Musik zu beenden. Auch diesmal waren zahlreiche Freunde der Chormusik der Einladung gefolgt, das Gotteshaus war im Beisein von Vikar Guido Ricke fast bis auf den letzten Platz belegt.

Besondere musikalische Impulse gab das gemeinsame Singen des Hachener Männerchores mit der Neheimer Kantorei und der Sopranistin Jana Stehr, die zusammen mit ihrem Ehemann Alfred Stehr aus Tschechien angereist war.

Sundern Freundschaftliche Beziehung zu Jana Stehr Die Sopranistin Jana Stehr kommt aus Tschechien und studierte dort am Konservatorium in Pardubice. Neben ihren umfangreichen Konzertverpflichtungen in ganz Europa unterrichtet Jana Stehr, die bis vor wenigen Jahren in Werl in der Soester Börde gelebt hat, auch in den Bereichen Gesang und Stimm-Schulung. Zwischen der Sopranistin Jana Stehr und dem Männerchor aus Hachen gibt es schon seit längerer Zeit eine freundschaftliche Beziehung. Diese führt dazu, dass Jana Stehr immer wieder

einmal in Hachen singt.

Der Neheimer Kantor Hartwig Diehl hatte die Leitung eines Konzertes, das schon in den ersten Minuten die Gemeinde gesanglich in die Pflicht nahm und den musikalischen Funken schnell überspringen ließ. Mit Orgelbegleitung, die sich im Verlaufe des Konzertes Kantor Hartwig Diehl und Alfred Stehr teilten, wurde die Sangesgemeinde in der Kirche von den 40 Sängerinnen und Sängern beider Chöre unterstützt.

Die Choreografie des Festkonzertes sah dabei vor, dass die ausgewählten Lieder stets in wechselnder Beteiligung gesungen wurden. Somit hatten die Chöre, aber auch die Gemeinde ihren Anteil. Ausdauernd unterstützt wurden sie bei fast allen Liedern von Jana Stehr. Von einem kleinen Podest herunter ließ sie über die gut 90 Minuten des Konzertes die Freude am Singen in der ganzen Kirche spüren.

Viele englischen Weihnachtslieder

Bei den vielen englischen Weihnachtsliedern, die sie ausschließlich allein sang, erfüllte sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme das gesamte Gotteshaus bis in die hintersten Winkel. Nur vom E-Piano begleitet, gab die Sopranistin damit ein eindrucksvolles Zeugnis ihres stimmlichen Repertoires ab. Zu einem besonderen Konzerterlebnis entwickelten sich die mit verschiedenen Einsätzen gesungenen Stücke „Tochter Zion“ und „Es ist ein Ros´ entsprungen“. Jana Stehr zeigte sich sehr flexibel in der Wahl der Stärke ihres Gesangs, der sich harmonisch an die Töne der Chöre wie die Gesänge der Gemeinde schmiegte.

Ungewöhnlich war das zu einem Lied vertonte Gedicht von Wolfgang von Goethe, „Wanderers Nachtlied“, bei dem der Sopranistin eine stimmliche Pause gegönnt wurde. Ganz bedächtig konnten sich die Besucher fast zum Schluss des Konzertes über das von Jana Stehr gesungene „Stille Nacht“ erfreuen, das in den weiteren Strophen von den Chören und der Gemeinde getragen wurde.

Nach dem offiziellen Abschluss mit „O du fröhliche“ erklatschte sich die zuvor um Zurückhaltung gebetene Gemeinde noch eine weitere Zugabe, die von Sopranistin Stehr in tschechischer Sprache gesungen wurde.

Neujahrsgruß zum Abschluss

Mit dem Neujahrsgruß von Vikar Guido Ricke und dem Vorsitzenden der Musica Eintracht, Willi Klein, wurden die Zuhörer verabschiedet. „Der Weihnachtsausklang mit einem Solisten hat bei uns gute Tradition“, freute sich Klein über das gelungene Konzert. Besonders sei bei den Konzerten die Zusammenarbeit mit der Neheimer Kantorei zu begrüßen. Die, so Klein, könne schließlich dafür sorgen, mehr Stimmen in den Konzertvortrag zu bringen.