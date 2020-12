Messen im Stadion in Sundern finden statt

Sundern Die drei Kurzgottesdienste im Röhrtalstadion am morgigen Heilig Abend finden statt.

Sundern. Die drei Messen, die die katholische Kirche im Röhrtalstadion in Sundern geplant hat, finden am Heilig Abend statt. Das bestätigte auf Anfrage der Leiter des Pastoralen Raumes Sundern, Pfarrer Stefan Siebert.

Die Gottesdienste - je 30 Minuten - beginnen um 14.30, 16 und 17.30 Uhr, wobei der erste inbesondere für Familien gedacht sein soll. Sie finden vor Ort unter strengen Corona-Schutzbedingungen statt. Maximal 500 Menschen dürfen ins Stadion.

Wichtig: Es ist während der ganzen Zeit Mund- und Nasenschutz zu tragen, Personen eines Haushaltes dürfen zusammenstehen, Abstand zur nächsten Familie mindestens 1,50 Meter, Handy sind auszuschalten, auf die Ordner ist zu hören.

Wie Siebert weiter betont, habe man im Pastoralteam entschieden, mit aller Bescheidenheit und einem hohen Maß an Verantwortung, beim gemachten Angebot zu bleiben: "Auch in dem Bewusstsein, dass egal wie man sich entscheidet, es Kritik geben wird. Die Anmeldung für die Messen im Pastoralen Raum Sundern musste schon bis zum 12. Dezember erfolgen.

Mehr Informationen zu den Übertragungen der Gottesdienste im Internet per Livestream finden unsere Leser unter https://pr-sundern.de/weihnachten-2020/

Weitere Messfeiern

AMECKE Krippenfeier im Schlosshof von Haus Amecke

Die St. Hubertus Kirchengemeinde Amecke lädt am Heikig Abend, 24. Dezember, ein zur Krippenfeier im Schlosshof von Haus Amecke. Die Andacht beginnt am Heilig Abend 15.30 Uhr. Einlass ab 15 Uhr. Der Ordnungsdienst wird durch den Kirchenvorstand und den Pfarrgemeinderat gestellt. Alle Teilnehmer werden gebeten, folgende Punkte zu beachten:

- Parken ist auf dem Parkplatz am Golfplatz möglich.

- Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.

- Zugang ist nur durch das südliche Hoftor möglich. Bereits hier beim Anstehen auf den notwendigen Abstand achten.

- Am Eingang wird jedem Haushalt eine Platzziffer für seinen Stehplatz zugewiesen und eine Kerze verteilt.

- Eigene Stühle können mitgebracht werden, da es nur Stehplätze gibt.

- Nach Abschluss der Krippenfeier wird das Gelände geordnet nach der Ziffernfolge verlassen.

Die Krippenfeier und die anschließende Christmette in der St. Hubertus Kirche (17 Uhr) werden durch Musiker des Musikvereins Amecke unterstützt.

STOCKUM Die Gottesdienste aus der Stockumer Schützenhalle als Live-Stream im Internet gezeigt werden. Gerade für Alte und Kranke ist dies eine gute Gelegenheit, an der Gemeinschaft teilzuhaben. Hier die Links: 24.12.2020 Christmette St. Pankratius Stockum - Heiligabend 19:00 https://youtu.be/JlpzsH5Riys

25.12.2020

Heilige Messe St. Pankratius Stockum - 1. Weihnachtstag 9:30

https://youtu.be/-0m9RnZyBuQ





26:12:2020

Wortgottesdienst St. Pankratius Stockum - 2. Weihnachstag 9:30

https://youtu.be/wdfHU_j7SN0