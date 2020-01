Endorf. Der Heimatverein Endorf stemmt in 2019 mit Unterstützung der Dorfbewohner viele wichtige Projekte - und freut sich auf die Arbeit in diesem Jahr.

Heimatverein Endorf ist eine verschworene Gemeinschaft

Der Heimatverein Endorf hatte sich für das Jahr 2019 – neben den üblichen Arbeiten und Veranstaltungen – außergewöhnliche und arbeitsintensive Projekte vorgenommen. Und hat sie mit Bravour gestemmt. Ein Blick zurück:

Großen Anteil am Gelingen der Projekte haben die Endorfer Bürger. Besonders die Beleuchtung der Heiligenfeld-Kapelle und deren Finanzierung konnte nur durch die breite Akzeptanz und die Spendenbereitschaft der Dorfbewohner realisiert werden. „Jeder kennt das positive Gefühl, das man bekommt, wenn man einen Punkt oder eine Aufgabe von seiner To-do-Liste streicht“, erklärt Vorstandsmitglied Stephan Rademacher.

Sundern Der Stollen ist auch Winterquartier für Fledermäuse Der Stollen ist auch Winterquartier für Fledermäuse und kann aus Artenschutzgründen von Mai bis Oktober genutzt werden. Der Probestollen wurde auf einer Länge von „40 Lachter“ – rund 80 Meter – in den Fels getrieben um Kupfer-, Blei- und

Silbererz abzubauen. Info zur Besichtigung auf der Homepage des Heimatvereins: www.sundern-endorf.de

Und Schriftführer Philipp Dünnebacke ergänzt: „Wir haben nicht nur das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, zusätzlich haben wir auch viel Unterstützung bekommen.“ Unter anderem sei das Schönste an der Vereinsarbeit, die Wertschätzung, die man von außen erhalte. Besondere Projekte, die sich der Heimatverein für 2019 vorgenommen hatte, waren die Eröffnung des Besucherstollens Bönkhausen und die Installation der Beleuchtung der Heiligenfeld-Kapelle. Diese Vorhaben erforderten besonders im Vorfeld langen Atem beim Schriftverkehr und den Genehmigungsverfahren sowie der Finanzierung. Trotzdem konnten sie im Mai bzw. im Oktober feierlich eröffnet werden.

Zudem wurde der Backes instandgesetzt, gestrichen und durch ein Schild, das im gleichen Design wie das Schild des Stracken Hofes erstellt wurde, weiter verschönert. Im Stracken Hof selbst geht die Ehrenamtskneipe, die vom Heimatverein betrieben wird, in 2020 bereits in ihr achtes Jahr. Die Umstrukturierung der Organisation konnte in 2019 erfolgreich abgeschlossen werden und führte so zur Entlastung der Verantwortlichen. Die Aufgaben konnten auf eine Vielzahl von Ehrenamtswirten verteilt werden. Für das Kneipenjahr 2018 wurden aus dem Gewinn 2.500 Euro an Vereine und andere ehrenamtliche Institutionen ausgeschüttet. Seit Gründung der Ehrenamtskneipe sind damit fast 25.000 Euro an das Dorf zurückgeflossen.

Ehrenamtskneipe „brummt“

Die anderen „alltäglichen“ Arbeiten und Aufgaben des Heimatvereins wie die Pflege des Radweges und des Dorfplatzes wurden ebenfalls stets gemeinsam erledigt, ebenso wie die veranstalteten Feiern zum Osterfeuer, dem 1. Mai und dem Weihnachtsmarkt. 2019 waren die Besucherzahlen auf den Veranstaltungen und das damit verbundene Ergebnis so positiv, dass der Heimatverein dem Kindergarten St. Sebastian Endorf und dem Kinderhospiz Balthasar noch eine Weihnachtsspende zukommen lassen konnte.

Für diese vielen großen und kleinen Erfolge möchte sich der Heimatverein bei allen Helfern, Unterstützern, Gönnern und Endorfern bedanken. Jeder dürfe einen Teil des positiven Jahres 2019 für sich beanspruchen, so Dünnebacke. Und abschließend: „Wir wünschen allen ein glückliches Jahr 2020 und freuen uns auf die Arbeiten, die vor uns liegen und die Hilfe die wir wieder von allen erhalten werden.“