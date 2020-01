Hansa Jolle auf Sorpesee: Segelnder Traum aus Mahagoniholz

Sein ganzer Stolz liegt gerade im Winterlager, gut verstaut in einer Halle. Die Saison hat noch nicht begonnen. Der Sorpesee ruht still in der Wintersonne, die Steganlage des Yachtclubs Sorpesee ist verwaist. Noch - im Frühling wird Horst Bulla aus Menden seine „Hansa Jolle“ wieder ins Wasser kranen lassen. Das exklusive Boot hat in der Sorpe seinen Heimathafen. „Und für uns ist das Boot unser zweiter Balkon!“, sagt Horst Bulla. Gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie (68) ist er Eigner des Schmuckstücks.

Sundern Hansa Jolle wurde erstmals 1947 unter diesem Namen gebaut Die Hansa-Jolle wurde 1947 von Henry Rasmussen, dem Gründer der renommierten Bootswerft Abeking & Rasmussen (A&R), auf der Basis eines ersten Entwurfs aus dem Jahr 1920 vorgestellt. Damals baute Rasmussen für zwei Kopenhagener Freunde eine kleine Jolle („Viska“), mit der einhand Reisen in der Ostsee gemacht wurden. Die guten Erfahrungen mit der Jolle machten Mut für den Neuanfang der Werft nach dem Krieg, als Vorschriften der Besatzungsmächte den Bau größere Boote untersagte. Der Viska-Entwurf bekam einen festen, abschließbaren Kajütaufbau. Abeking & Rasmussen bauten als „Hansa-Jolle“ diese Jolle 20 Jahre lang in größeren Stückzahlen. Sie war bald auf vielen Revieren zu finden. Die Werft A&R, die bisher das Monopol für den Bau der Hansa-Jolle hatte, gab die Pläne frei für den Bau durch andere Bootswerften. Die Bezeichnung Jolle ist irreführend, denn die Hansa-Jolle ist mit ihrer festen Flosse und mit ihrem Tiefgang von 50 cm ein Kielschwerter. Der Ballastkiel von 150 Kg und die Breite von 1,65m geben dem Segelboot Stabilität. Bekannt wurde die Hansa-Jolle bekannt durch zwei heute berühmte Segler: Rollo Gebhard segelte 1959 mit einer Hansa-Jolle von Abeking & Rasmussen über das Mittelmeer nach Tunis und 1960/61 nochmals über das Mittelmeer, durch den Suez-Kanal über Rotes Meer in den Golf von Aden. Der deutsche Einhand-Weltumsegler Wilfried Erdmann unternahm 2003 eine 144 Tage dauernde Segelreise (1268 Seemeilen)

Das im Original von der A&R-Werft gebaute ist eine Rarität. Rund 200 dieser Holzboote, so schätzt Horst Bulla, wird es noch geben. Er segelt eines davon. Sein Segel trägt die Zahl 53, vergeben nach der Reihenfolge der Stapelläufe dieses Bootstyps. Gebaut wurde sein Boot im Jahr 1956. Die Bullas nennen es seit 1974 ihr eigen.

5000 Mark in Raten

Gekauft hatten sie es am Baldeneysee, dort lebten die Bullas früher. „Für 5000 Mark!“, erinnert sich der gelernte Eisenwarenhändler, „aber in Ratenzahlung, ich konnte mir dann damals nur noch ‘nen Butterbrot kaufen“. Heute ist eine gebrauchte Hansa Jolle rund 20.000 Euro Wert. Eine rechnerische Summe, die für Horst Bulla wenig zählt, weil das Boot ihm ohnehin ein vielfaches mehr bedeutet. „Da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe zum Detail von mir drin“, sagt er. Das alles ist mit Geld kaum zu bezahlen. „Die Exklusivität des Bootes ist in meinem Kopf und Herzen“, sagt der Segler, „hinzu kommt ja noch der große Freizeitwert dieses Hobbys auf dem Sorpesee“. Und schon schwärmt Horst Bulla von den Momenten, wenn er mit seiner Frau zum Yachtclub fährt, auf das Boot geht und einfach nur schön in der Morgensonne frühstückt, während die kleinen Wellen vor den braun glänzenden Bootsrumpf platschen.

Der Sorpesee bietet jedem ein exklusives Lebensgefühl, der dieses Stück Natur auf sich wirken lassen will. Egal, ob mit oder ohne Boot. Als Segler hat er aber seinen ganz besonderen Reiz. „Fantastisches Wasser, wunderbare Natur“, schwärmt Bulla, „die Sorpe ist Heimat“. Und auf der Hansa Jolle ist sie auch ein durchaus anspruchsvolles Revier. „Der Wind hier ist sehr schwierig, er wechselt schnell und kommt dann von allen Seiten“.

Hansa Jolle von Horst Bulla vor der Aufarbeitung. Foto: privat

Allein aus Holz

Aber da hilft Erfahrung: Seit den 70er-Jahren hat Horst Bulla seinen Segelschein. Erfahrungen sammelte er auch auf der Ostsee und bei unzähligen Regatten, bei denen sich die Freunde der Hansa Jolle treffen. „Das ist dann immer ein ganz verschworener Kreis“, erzählt er. Bulla selbst ist Mitglied in Verbänden wie dem „Freundeskreis Klassischer Jachten“.

Klassisch ist sein Boot. Alles abgesehen von den Beschlägen ist aus Holz. Die Außenhülle ist komplett in Mahagoniholz gearbeitet. Die „Pimpeldotte“, so tauften die Bullas ihr Boot, ist 5,95 Meter lang, 1,65 Meter breit und wiegt 550 Kilo. Ein Mast aus Holz, eine kleine Kabine und „zur Not wird unsere Kuchenbude aufgebaut“ - dann gibt ein kleines Zelt Wind- und Wetterschutz.

Als die Bullas das Boot übernahmen, begann die Arbeit. „Der Zustand war schon stark renovierungsbedürftig“, erzählt der 75-Jährige. Das Boot wurde abgeschliffen, mehrfach mit Kriechöl gestrichen, unterwasserschiff wurden zahlreiche Stege ausgewechselt. Und jede Saison gibt es seitdem immer wieder etwas zu tun. „Das Boot hat in den 45 Jahren viel Liebe gebraucht“, sagt Horst Bulla.

Viel Arbeit in „Pimpeldotte“ gesteckt

Zwei linke Hände durfte der Eigner nicht haben. „Ich hatte beruflich ständig mit Schreinereien zu tun. Den Geruch von Holz und Lösungsmitteln habe ich da lieben gelernt“, erzählt er. Tausende Stunden und Euro investierte er in die gute alte „Pimpeldotte“. Fast alles machte er selbst: „Ich will mein Schiff schließlich kennen!“.

Hansa Jolle nach der Aufarbeitung. Foto: privat

Seit 1980 leben die Bullas in Menden und seitdem sind sie auch Mitglied im Yachtclub Sorpesee. „Hier wurden wir sofort mit ganzem Herzen aufgenommen und hier haben wir in all den Jahren alle nur denkbare Unterstützung bekommen“, schwärmt er. Im schmucken Clubheim hängt ein Hansa-Jollen-Modell an der Wand. Dieses außergewöhnliche Boot hat hier eine Heimat.

Schon jetzt freut sich Horst Bulla auf ein Wiedersehen mit anderen Hansa-Jollen-Freunden aus der ganzen Republik. Vom 21. bis 24. Mai findet auf dem Sorpesee der Deutschlandpokal der Hansa Jollen statt. Wettfahrten, Grill- und Spargelabende, gemeinsames Frühstück und ganz viel geteilte Liebe zu einem exklusiven Stück Segelsportgeschichte. Die „Hansa Jolle“ lässt Horst Bulla nicht mehr los.