Sehr schnell hat in Sundern am Freitagmorgen ein Ladenbesitzer bei einem Diebstahl reagiert, aber letztlich waren die Diebe schneller: Gegen 11 Uhr betrat ein Mann ein Multimedia-Geschäft in der Hauptstraße. Er ging direkt in Richtung der ausgestellten Smartphones und entwendete zwei der gesicherten Smartphones. Ein zweiter Täter hielt dem ersten die Tür auf und rannte mit dem Dieb davon.

Spur endet im Lockweg

Der Ladeninhaber verfolgte die beiden Täter bis zum Lockweg, die dort in einen Wagen einstiegen und flüchteten. Der Inhaber rief die Polizei und gab u.a. das Kennzeichen und die Täterbeschreibung an. Der flüchtende Wagen konnte an der Rönkhauser Straße in Hüsten angetroffen und kontrolliert werden. Im Wagen saß dort nur ein 19-jähriger Mann aus Dortmund, auf welchen die durchgegebene Personenbeschreibung aus dem Laden passte.

Wagen zur Fahndung ausgeschrieben

Die Polizisten nahmen den Mann für weitere Ermittlungen mit zur Polizeiwache Arnsberg. Bei der Fahrzeugüberprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Auto wurde sichergestellt. Diebesgut konnte bei dem Mann nicht gefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dann entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zweiter Täter auf der Flucht

Gesucht wird nun weiterhin der zweite Täter aus Sundern. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Sundern unter 02933 /90200.