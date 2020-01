Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundschaftliche Beziehung zu Jana Stehr

Die Sopranistin Jana Stehr kommt aus Tschechien und studierte dort am Konservatorium in Pardubice.

Neben ihren umfangreichen Konzertverpflichtungen in ganz Europa unterrichtet Jana Stehr, die bis vor wenigen Jahren in Werl in der Soester Börde gelebt hat, auch in den Bereichen Gesang und Stimm-Schulung.

Zwischen der Sopranistin Jana Stehr und dem Männerchor aus Hachen gibt es schon seit längerer Zeit eine freundschaftliche Beziehung. Diese führt dazu, dass Jana Stehr immer wieder

einmal in Hachen singt.