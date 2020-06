Feuerwehr löscht unerlaubte Lagerfeuer am Sorpesee

Langscheid. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass Funken von Lagerfeuern einen Waldbrand am Sorpesee verursachen.

Am vergangene Samstagabend wurden mehrere unerlaubte Grill- und Lagerfeuer am Sorpesee entzündet. Mehrfach mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr tätig werden.

Gegen 22.45 Uhr meldete das Rettungsboot der DLRG Langscheid bei einer Kontrollfahrt ein größeres Lagerfeuer. Dieses war bereits verlassen und drohte auf den nahe gelegenen Wald überzugreifen. Daraufhin wurde neben der Einheit Langscheid, die bereits seit 21.45 Uhr am Sorpesee im Einsatz war, weitere Einheiten der Feuerwehr aus Amecke, Hachen und Stemel alarmiert.

Polizei nimmt Personalien auf

Glücklicherweise konnte die Wehr das Feuer zügig ablöschen und somit einen Waldbrand verhindern. Seitens der Polizei wurden die Personalien von einigen Verursachern kleinerer Lagerfeuer aufgenommen. Diese Vergehen werden konsequent zur Anzeige gebracht.

„Aufgrund der hohen Waldbrandgefahr sind Grill- und Lagerfeuer am Sorpesee grundsätzlich zu jeder Zeit verboten“, betont die Feuerwehr. Die Feuerwehr musste zudem feststellen, dass an vielen Stellen rund um den See die notwendigen Feuerwehrzufahrten in den Wald komplett zugeparkt waren.