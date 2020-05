Künstler geben Impulse: Skulpturen und Bilder schmücken die Fenster im Berghaus in Stockum.

Kunst Fenstergalerie in Sundern-Stockum regt zu Kreativität an

Stockum. Das künstlerische Leben im Stockumer Berghaus ist weiter aktiv. Steine unter Magnolienbaum ablegen.

Zurzeit darf und kann unter den gegebenen Voraussetzungen keine Veranstaltung im Stockumer Berghaus stattfinden.

Doch die Künstler und Künstlerinnen sind nicht untätig. So wurden die Fenster im Haus mit Skulpturen und Bildern von Johannes Dröge, Anja Honert, Cecilia Masermann und Elke Frommhold gestaltet. Zudem gibt es ein Fenster mit Kunstwerken kleiner Künstler, die in vergangenen Ferienkursen entstanden sind.

Kein innerer Stillstand

Die Gestaltung der Fenster soll ein Zeichen dafür setzen, dass das künstlerische Leben auch in diesen Zeiten des äußeren Stillstands kein innerer sein muss. Jeder, der Freude am kreativen Schaffen hat, kann zu Hause malen, töpfern oder basteln, schreiben und lesen. Die Berghaus-Künstlergemeinschaft hat dazu Möglichkeiten erarbeitet, um alle zu unterstützen, die Lust haben, sich kreativ zu betätigen.

So hat die Künstlerin Elke Frommhold kurzerhand einen eigenen Youtube-Kanal unter ihrem Namen eröffnet und präsentiert hier Malvorführungen für Schul- und Kindergartenkinder mit vielen interessanten Motiven. Auf der Facebookseite der Künstlergemeinschaft Berghaus und ihrer eigenen stellt sie auch kreative Impulse für Erwachsene vor.

Webinare

Die Künstlerin Beatrix Schulte bietet in Zusammenarbeit mit der VHS Arnsberg-Sundern Webinare zum Thema Freies und Biografisches Schreiben an. Hier kann man mit einem Klick auf einen Zoom-Link direkt in ihr Wohnzimmer eintreten und mit ihr und anderen Teilnehmern schreiben und die eigenen Texte vorlesen. Weitere Informationen hierzu unter: www.meine-schreibbar.de/stammtisch.

Auch ganz konkret können sich kreativ Interessierte direkt am Berghaus mit Inspiration und Material ausrüsten: Während des Monats Mai rufen die Künstler Menschen jeden Alters dazu auf, Steine zu bemalen, die als Zeichen der Gemeinschaft und Solidarität untereinander gelten sollen. So steht hinter dem Berghaus eine Kiste mit Steinen bereit, aus der sich fleißige Mal-Künstler bedienen können. Die Steine können dann bemalt wieder auf der Mauer im Berghaus-Garten abgelegt werden, die den Magnolienbaum umgibt. Im Bereich direkt unter dem Baum entsteht im Moment übrigens eine Blumenwiese. Die Künstler danken schon jetzt allen Kindern und Erwachsenen für das aktive Mitgestalten bei dieser und weiterer Aktionen des Berghauses.