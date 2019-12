Es weihnachtet sehr in Sundern und Allendorf

Hackschnipsel und Leckereien auf dem Levi-Klein-Platz in Sundern vermischen sich mit den letzten Regentropfen zu einem gelungenen Gesamtbild:

Der Weihnachtstreff der Feuerwehr punktet mit seinen beliebten Angeboten, wird zum Treffpunkt für große und kleine Besucher. Einige Kilometer weiter empfängt der Weihnachtsmarkt in Allendorf seine Besucher erneut auf dem Vorplatz der Kirche, kleine Buden und ein großes Karussell lassen die Herzen der kleinen und großen Besucher etwas schneller schlagen.

Familie Stock aus Westenfeld hat sich auf dem Weihnachtstreff der Feuerwehr mit einem Weihnachtsbaum versorgt. Ein Muss, ist doch Sohn Hendrik (Dritter von rechts) Mitglied bei der Wehr. Foto: Frank Albrecht

Das gesamte Ensemble auf dem Levi-Klein-Platz wirkt wieder sehr stimmig. Bis in den späten Abend wurde bei Feuerwehr am Feuer und im Zelt gemeinsam gelacht und genossen.

In der Hauptstraße von Sundern hat die Freiwillige Feuerwehr ihre Stellung bezogen. In den wenigen Buden gibt es fast ausschließlich Leckeres vom Grill und aus der Reibekuchenpfanne zu bekommen, einzig an der Holzhütte wird Dekoratives angeboten.

Ralf Hüttemeister mit Drechsel-Arbeiten

Ralf Hüttemeister arbeitet dort vor den Augen der Besucher mit Holz und fertigt an der Drechselmaschine kleine und etwas größerer Schneemänner, die zusammen mit anderen weihnachtlichen Motiven für den guten Zweck verkauft werden.

Und für diesen Zweck werden auch die Reibekuchen gebraten und Waffeln gebacken.

Die „Perlen der Feuerwehr“ sind ein wichtiger Aktivposten

Die „Perlen der Feuerwehr“ sorgen für stetigen Nachschub. Foto: Frank Albrecht

Die „Perlen der Feuerwehr“, so steht es auf ihren Schürzen geschrieben, wollen die Arbeit ihrer Männer bei der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen.

„Das ist hier schon ein gut eingespieltes Team“, lobt Thomas Schnöde, der Vorsitzende des „Vereins zur Förderung des Löschzuges Sundern“.

Etwa 40 Feuerwehrleute hat die Freiwillige Feuerwehr aufgeboten, um sich in der Vorbereitung des Platzes und bei der Durchführung der beliebten Veranstaltung gut zu präsentieren.

Der Erlös fließt an Förderverein

Inzwischen ist es der 5. „Weihnachtstreff“ der Feuerwehr, der vor allem wegen seines gemütlichen Arrangements zwischen den Häusern an einer zentralen Stelle in der Stadt seine Freunde gefunden hat. „Der Erlös der Veranstaltung geht 1 zu 1 in die Kasse des Fördervereins“, erklärt Schnöde.

Das Geld wird von der Feuerwehr für wichtige Anschaffungen verwendet

Mit dem Geld hat die Feuerwehr zum Beispiel die neuen Regenjacken angeschafft, die am Samstag alle zur Schau tragen. Darüber hinaus sei auch ein Fahrsicherheitstraining abgehalten worden, eine Investition in die Sicherheit der Sunderner Bürger. Das findet auch bei der Stadtmarketing Sundern Unterstützung.

Auf dem Allendorfer Weihnachtsmarkt „brummt“ es wieder mächtig

Olivia, Aleksandra und Wiktoria von der Grundschule Allendorf sind mit den Müttern Aneta und Danuta auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und verkaufen Selbstgebasteltes für die Schule. Foto: Frank Albrecht

Fast zeitgleich brummt es beim Weihnachtsmarkt in Allendorf: An der Kirche haben die vielen Helfer aus dem Dorf tagelang mit angepackt, um den Gästen für zwei Tage einen verdichteten und gemütlichen Markt zu bieten.

Hütte an Hütte, bieten die Akteure ihre überwiegend selbst gemachten Produkte an:

In der Grundschule Allendorf war in den letzten Tagen viel gebastelt worden und auf dem Platz trifft man die motivierten Schülerinnen und Schüler, die Schneemänner und Weihnachtsengel aus dem Bauchladen heraus verkaufen.

Markt ist über Allendorf hinaus bekannt

Das alte Holzkarussell mitten auf dem Platz wird von Hand betrieben und macht allen Kindern viel Freude. „Das ist ein unverwechselbarer Weihnachtsmarkt, der über Allendorf hinaus bekannt ist“, preist Monsignore Dr. Konrad Schmidt an.

Gerade erst sind hunderte Besucher aus der Kirche gekommen, wo der Chor „Barditus“ unter der Leitung von Wolfgang Bitter gesungen hat, und die Melodien der Weihnacht klingen noch in ihren Ohren. Schmidt lobt auf der Bühne des Weihnachtsmarktes die handwerklichen Arbeiten an den kleinen Buden und freut sich über die heimelige Überschaubarkeit des Marktes.

Allendorfer Initiativen und Vereine bieten viel Schönes und Leckeres an

Auf dem stimmungsvollen Allendorfer Weihnachtsmarkt schmeckt der Glühwein ganz besonders gut. Foto: Frank Albrecht

Das, lobt der Geistliche, sei doch der richtige Platz für ein angenehmes Treffen zu Gesprächen wie zum Glühweintrinken. „Seid stolz darauf und tausend Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben“, sagt Monsignore Schmidt, da stecke viel Arbeit drin.

Dann verteilen sich die vielen Besucher des Marktes an die Verkaufsbuden, wo sämtliche Initiativen und Vereine des Dorfes viel Schönes und Leckeres anbieten können.

Wohlige Atmosphäre ist Markenzeichen

Und im großen Zelt neben der Kirche sorgt eine weihnachtliche Sternendekoration zusammen mit Heizpilzen für eine wohlige Atmosphäre.

Auch hier in Allendorf feiern sie bis spät in den Abend ihren Weihnachtsmarkt, der auch noch am Sonntag viele Besucher mit Programm und Angeboten begeistert hat.