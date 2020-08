DLRG Langscheid: Sparkasse hilft mit 3500 Euro

Langscheid. Große Freue heute Mittag bei der DLRG Langscheid: Die Sparkassenstiftung bewilligte 3.500 Euro für die Instandsetzung des Rettungsbootes.

Ganz spontan erhöhte sich am Freitagmittag das Spendenkonto bei der DLRG in Langscheid: Nach der Lektüre des WP-Artikels über den Zuspruch von Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen in der Notlage der Lebensretter entschied der Sparkassen-Stiftungsrat nach kurzer Beratung, dass eine Unterstützung in Höhe der noch offenen Spendenlücke von 3.500 Euro angeboten werde.

Scheck in der Hand

Wenig später hatte der Sparkassenmitarbeiter Stefan Thüsing, 2. Vorsitzender der DLRG Langscheid, schon den Scheck in der Hand: „Das Geld ist sehr gut investiert – retten wir doch mit diesem Förderbetrag möglicherweise einem Menschen in Not das Leben“, hieß dazu von der Sparkasse. Dem Vorstand der Sparkassenstiftung liegt es am Herzen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im Ehrenamt engagieren, zu würdigen.