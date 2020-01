Der Musikverein Stockum eröffnet das Jubiläumsjahr

Mit einem besonderen Neujahrsempfang hat der Musikverein Stockum Sonntag den Startschuss in sein Jubiläumsjahr gegeben.

In der Schützenhalle feierten die Musikerinnen und Musiker zusammen mit ihren Gästen den 100. Geburtstag des Vereins und riefen das „Jahr der Musik“ für Stockum aus. Als Festredner würdigte der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser die Bedeutung von Kultur und Musik im ländlichen Raum und schloss ausdrücklich die Arbeit des MV Stockum mit ein.

„100 Jahre Musikverein bringen tolle Erinnerungen“

Die stellvertretende Landesmusikdirektorin Marie Becker (rechts) ehrt langjährige Musiker und den Verein im Beisein des Vorsitzenden Bastian Struwe (links). Foto: Frank Albrecht

Die Gäste des Empfangs unterhielt der Veranstalter derweil mit einer gelungenen Mischung aus Grußreden und Musikbeiträgen.

„100 Jahre Musikverein bringen tolle Erinnerungen, und die Menschen die damit zu tun haben, verbindet eines: das Lächeln im Gesicht“, sagt der MV-Vorsitzende Bastian Struwe zur Begrüßung.

Eine Bereicherung für die Gesellschaft

Im Beisein von stellvertretender Landesmusikdirektorin Marie Becker vom Volksmusikerbund, Tobias Specht vom Stadtmusikbund Sundern, Werner Neuhaus vom Kulturring Sundern, Vertretern aus dem Stadtrat und vielen weiteren ergänzte Struwe, dass Musik zu allen Anlässen begeistern könne.

Überhaupt sei der Vereinsgedanke in der Gesellschaft eine Bereicherung für alle.

Sechs ehemalige Vorsitzende skizzieren die 100-jährige Geschichte des Musikvereins

Struwe warb für die weiteren Höhepunkte im Musikjahr, zu denen am 22. April das Konzert des Luftwaffenmusikcorps in der Egerländer Besetzung, der Extrem-Frühschoppen am 21. Juni und das große Jubiläumskonzert am 10. Oktober zählen.

Sechs ehemalige Vorsitzende des MV waren aufgerufen, die Geschichte des Vereins in wenigen Minuten zu skizzieren. 1920 war der Verein im einstigen Gasthof Zöller gegründet worden. Die ersten Mitgliedern investierten hier 60 Mark in Noten und Musikinstrumente.

Erste Uniformen gab es für die Musiker bereits 1925, und zum 50. Geburtstag 1970 wurde zwei Tage lang gefeiert. 1983 durften dann auch die ersten Frauen im MV spielen, 2020 zählt der Musikverein 130 aktive Musiker und über 200 Fördermitglieder.

Klaus Kaiser: „Musik verbindet und schlägt Brücken“

Der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser hält die Festrede zum Geburtstag des MV Stockum. Foto: Frank Albrecht

„Musik verbindet und schlägt Brücken“, sagte Festredner Klaus Kaiser. Wichtig sei aber vor allem die positive Wirkung der Musik gerade in den heutigen Zeiten.

Kaiser mahnt vor einer negativen Veränderung der politischen Kultur in Deutschland und forderte Respekt und Toleranz in der Gesellschaft ein.

Auch das Land kann von Erfolgen lernen

Mit Blick auf das Jubiläum betonte der Staatssekretär, dass Kultur in den Städten und auf dem Land gleichwertig seien. Gerade das kulturelle Umfeld trage erheblich zur Lebensqualität bei. „100 Jahre Musikverein ist aller Ehren wert.“

NRW könne vor allem von der gelingenden Bildungskette lernen, wie sie beim Musikverein durch Nachwuchsförderung von klein auf bewiesen werde. In enger Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Kräften in der Musikschule sei es wichtig, Talente zu entdecken und zu fördern.

Bürgermeister Ralph Brodel: „Ich verneige mich für die Stadt vor ihren Leistungen“

Die stellvertretende Landesmusikdirektorin Marie Becker (Volksmusikerbund) sagte, dass es für jeden Menschen Berührungspunkte zur Musik gebe. Vor allem Zusammenhalt könne durch die Musik erzeugt werden.

„Ich verneige mich für die Stadt vor ihren Leistungen“, bekannte Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel in seinem Grußwort. Ohne die Ausbildung in den eigenen Reihen gebe es keine Zukunft für die Musik. Und eine Leben ohne Musik sei einfach unvorstellbar.

Eine der ältesten Blaskapellen im Stadtgebiet Sundern

Der Musikverein Stockum darf sich als eine der ältesten Blaskapellen vor Ort feiern lassen, die immer wieder in der Nachwuchswerbung erfolgreich war. Dabei hat es der Musikverein geschafft, Generationen am Spiel mit den Instrumenten zu begeistern, unter den rund 200 Mitgliedern sind Spielerinnen und Spieler zwischen sechs und 70 Jahren.

Neben einem mit 55 Musikern kraftvoll besetzten Hauptorchester musizieren aktuell rund 35 Nachwuchsmusiker im Jugendblasorchester. Das Vororchester mit dem Namen „Bambinos“ trägt zur musikalischen Früherziehung bei.

Musikverein ist bestens eingebunden in das Stockumer Vereinsleben

Eingebunden in ein aktives Vereinsleben in Stockum nehmen die Musiker am kirchlichen und weltlichen Geschehen des Dorfes regen Anteil. Schon früh hat der Verein an einer zukunftsfähigen Altersstruktur gearbeitet. Bereits 1972 wurde die „Knaben- und Mädchenkapelle“ gegründet. Schon 2012 konnte diese als heutiges Jugendblasorchester ihren 40. Geburtstag feiern.

Verdiente und langjährige Mitglieder geehrt

Für seine langjährigen Verdienste um die Musik in Stockum wurde Josef Pieper geehrt. Für sein Engagement u. a. bei der Gründung des Jugendblasorchesters 1972 und sein Mitwirken in der Band „Amigos“. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit im Musikverein geehrt wurden Kathrin Tebbe, Guido Pieper und Daniel Alberts, für 50 Jahre Franz Ross.