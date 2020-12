Capristo produziert Masken am Standort in Sundern

Sundern Antonio Capristo will helfen. Das treibt den Unternehmer um, und dazu hat er bisher schon eine Menge Geld in die Hand genommen.

Sundern. Antonio Capristo will helfen. Das treibt den Sunderner Unternehmer um, und dazu hat er bisher schon eine Menge Geld in die Hand genommen. Denn er will am Firmenstandort in der Kalmecke zwischen Sundern und Stemel Schutzmasken produzieren: "Ganz wichtig ist mir, dass es in dieser Notsituation nicht um Gewinn geht, sondern darum, Hilfe zu leisten", sagt er beim Besuch unserer Zeitung in dem Betrieb.

Ein wenig wenig ungewöhnlich ist es schon, wenn die beiden ratternden Maschinen Maske um Maske in Sekundenbruchteilen ausspucken und daneben ein feuerroter Ferrari steht. Doch Antonios Capristo hat kurzfristig und einfach seinen Showroom an der Kalmecke zur Produktionsstätte umfunktioniert.

Mitarbeiter ausgestattet

In erster Line, so sagt er, sei der Beginn der Idee der Mangel an Masken im März gewesen: "Sie waren nicht zu bekommen. Und so haben wir versucht zu helfen, dass unsere Mitarbeiter eine Maske bekamen", erklärt Antonio Capristo, der schon damals im Betrieb die Maskenpflicht für seine etwa 55 Mitarbeiter einführte. Dann kontaktierte der Sunderner einen seiner Importeure in China, wenig später waren 10.000 Masken unterwegs. Diese verteilte er an die Mitarbeiter: "Für den Betrieb, aber auch für sie privat und ihre Familien."Zufällig sprach er mit einem Rentner über den Maskenmangel, und erfuhr, dass dieser von seiner geringen Rente die teuren Masken nicht bezahlen konnte. "Das kann nicht sein in unserer Gesellschaft", sagte er sich und begann zu wirbeln. Er nahm Kontakt mit einer anderen Firma auf, aber nun baut er die Maskenfertigung allein auf: "Es geht nicht ums Geld verdienen, sondern um die Hilfe", betont Capristo nochmals. Er sei glücklicherweise in der Lage, dass er mit seinen anderen Produkten aus dem Automobilsektor genügend Geld verdiene, um die neue Firma zu starten.

Maschinen gekauft und umgebaut

Unter dem Markennamen "Capristo Healthcare GmbH & Co KG" ist die Produktion angelaufen. Zunächst kaufte Capristo zwei gebrauchte Maschinen, um die Masken zu fertigen: "Die mussten wir komplett umbauen, modifizieren und eine sogar neu bauen", erzählt er die Probleme, die sein Produktionsleiter Ralf Engelhardt gelöst hat: "Gottseidank ist er Maschinenbauer." Zusätzlich fertigt Capristo auch das Grundmaterial der Masken und kaufte dazu eine eigene Maschine, die den Grundstoff Polypropylen im Meltblow-Verfahren in Feinstfaser-Vliesstoffe verwandelt. Damit sei man auch vor etwaigen Preiserhöhungen für das Vlies sicher, erklärt Capristo.

Zum Selbstkostenpreis

Die Masken möchte er zum Selbstkostenpreis auf den Markt bringen. Begonnen hat die Produktion dann im August, derzeit läuft die Zertifizierung beim TÜV Rheinland. Jetzt will er dauerhaft gewisse Stellen wie die Tafeln in Arnsberg und Sundern kostenlos beliefern. Außerdem möchte Capristi noch Leute einstellen: "So brauche ich dringend drei Einrichter für die Maschinen, denn es kommen noch drei weitere Linien dazu." Pro Minute können dann in der Kalmecke 500 Masken produziert werden. Später möchte Capristo auch FFP2-Masken fertigen, normale und chirurgische.

10.000 Masken gehen an die Tafel

Eine erste Charge von 10.000 Stück hat Capristo-Mitarbeiter Marco Pometti in der Vorwoche an die Tafel in Neheim ausgeliefert, dazu gab es auch noch mehrere Dutzend Capristo-Kaffeetassen: "Ich bin überwältigt", erklärte stellv. Vorsitzender Stephan Blefgen bei der Übergabe. Das helfe den Tafeln in Arnsberg, Neheim und Sundern enorm, die Mitarbeiter in den nächsten Wochen an den Ausgabestellen auszurüsten.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++