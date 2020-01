Langscheid. Der Abend des vom Musikverein Langscheid veranstalteten Neujahrskonzertes stand ganz unter dem Motto „Vielfalt und Kontraste“.

Buntes Konzert zum neuen Jahr in Langscheid

Der Einladung des Musikvereins Langscheid zum traditionellen Jahresauftakt mit dem Neujahrskonzert waren zahlreiche Besucher gefolgt. Mit der Eröffnungsfanfare „Young Pheasants“ (deutsch: Junge Fasane) begrüßte die Kapelle das Publikum. Der Abend stand ganz unter dem Motto „Vielfalt und Kontraste“, was schon beim Betreten der Halle durch eine entsprechende Dekoration deutlich erkennbar war. Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat Julian Sielenkämper den Taktstock des Musikvereins Langscheid übernommen. Bei seinem ersten Neujahrskonzert hat er mit der Kapelle ein Programm einstudiert, das mit einem bunten Repertoire verschiedener Musikstile dem Motto des Abends gerecht wurde.

Kontrastreiches Programm

Nach einer Begrüßung durch die Vorsitzende Viktoria Hetkamp wurde der Konzertvortrag mit der Band-Ouvertüre „Contrasts of Life“ eröffnet. Freunde der Filmmusik wurden anschließend mit den Melodien aus der Fantasy-Tilogie „The Lord of the Rings“ – dem Herrn der Ringe – bedient. Mit dem Spanischen Zigeunertanz, einer der bekanntesten Paso-Doble-Melodien, und dem Bach-Choral „Es ist genug“ ging es kontrastreich weiter. Mit Musical-Klängen aus „The Lion King“ – dem König der Löwen – und traditionellen Marschklängen von Schönes Prag verabschiedete sich das Orchester in die Pause. Vielfältig ging es auch im zweiten Teil mit Melodien von Michael Jackson – King of Pop und dem Konzertmarsch Arsenal weiter.

Bei vielen Zuhörern wurden mit den Hits der Neuen Deutschen Welle Erinnerungen längst vergangener Zeiten geweckt. Vielfältig war auch der Schluss des Konzertvortrags mit dem Österreichischen Erzherzog Albrecht-Marsch und einem Medley „Let Me Entertain You“ mit den bekanntesten Liedern von Robbie Williams. Michael Lübke und Martin Henneke, die durch das Programm führten, und die Musiker verabschiedeten sich mit der Zugabe „Highland Cathedral“ und der Einladung für ein gemütliches Beisammensein vom Publikum.