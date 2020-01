Sundern. Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel bestätigt Termin für Seniorentag im Ortsteil Sundern am 18. Februar. Mittel dafür in Haushalt eingestellt.

Brodel: „Seniorentag in Sundern nicht gefährdet“

Die Geldmittel für den „Tag der Senioren“ im Ortsteil Sundern am Dienstag, 18. Februar, werden bereitgestellt.

Das hat Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel am Dienstagvormittag auf Anfrage dieser Zeitung erklärt.

Hans-Jürgen Schauerte, Ortsvorsteher des Ortsteils Sundern, hatte den Bürgermeister vor Kurzem zum wiederholten Male schriftlich aufgefordert, zum Thema „Zuschuss für den Tag der Senioren“ ein Feedback zu geben.

„Ich finde es höchst unangemessen, dass Sie mir als Bürger­meister den Eingang des Schreiben nicht bestätigen und in dieser Angelegenheit auch nicht antworten“, hatte Schauerte geschrieben.

Der Verwaltungschef versteht die Schärfe der Formulierung nicht. Er habe Herrn Schauerte bereits mündlich bestätigt, das Geld – knapp 2600 Euro – sei im städtischen Haushalt 2020 eingestellt, so Brodel. Der Haushaltsentwurf läge derzeit noch zwecks Genehmigung beim Hochsauerlandkreis. Doch weil alles vorbesprochen ist, sei die Freigabe nur Formsache. „Wir rechnen Ende Januar mit grünem Licht aus Meschede, so der Bürgermeister. Mit Blick auf den Termin – 18. Februar – sei die Durchführung des Seniorentages also nicht gefährdet.