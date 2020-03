So voll war das Lokal im Vereinsheim des SuS Langscheid/Enkhausen wohl selten: Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger aus dem Sorpeort zeigten sich interessiert an der Gründung einer Bürgerinitiative. „Eine Unterschriftenliste haben wir am Ende herumgehen lassen, 30 Personen haben unterschrieben und ihre Teilnahme zugesagt“, berichtet Angelika Feldmann. Sie gehört – ebenso wie ihr Mann Stefan, Peter Wortmann und Silke Bucholski – zum harten Kern von „Doll – Dorfleben Langscheid“.

In der vergangenen Woche seien zudem die Kräfte gebündelt worden, um eine erneute Stellungnahme für den Bebauungsplan Hakenbrinkweg II – gemeint ist damit die Fläche am Bildungszentrum an der Brunnenstraße – zu verfassen, wie nach der Versammlung zu erfahren war.

Sundern Im Jahr 1307 erstmals urkundlich erwähnt Langscheid wurde 1307 erstmals urkundlich erwähnt und bietet heute als Luftkurort mit einladendem Kurpark und der breiten See-Promenade viel Platz zum Flanieren. Grünanlagen, Spielplätze und viele Sitzmöglichkeiten mit Seeblick bieten Gelegenheit, die Seele baumeln oder sich an derSeebühne durch Livemusik begeistern zu lassen. Hier befinden sich auch die Staumauer, die Schiffsanlegestelle der MS Sorpesee und der Tretbootverleih. Dicht an dicht reiht sich an der Promenade die Gastronomie aneinander und serviert auf großen Seeterrassen mediterranes Lebensgefühl am Sorpesee.

Eines der Ziele von „Doll“ sei zwar mit der Aufteilung der Parzelle in vier Einzelteile erfüllt, aber „weil jeweils Garagen zwischen den Häusern angelegt werden sollen, kann es doch noch zu einem großen Block kommen“, so Angelika Feldmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Dieses Szenario wolle man auf keinen Fall haben.

Die Ziele der kürzlich gegründeten Initiative sind folgende: Im Sinne des Dorfes soll die Veränderung von Bebauungsplänen verhindert werden. Die BI will sich für die Schaffung von Bauplätzen für Einfamilienhäuser einsetzen, junge Familien oder Rückkehrer sind dabei die Stichworte. Gesucht werden eher Dorfgestalter als „Wochenendbewohner“, so soll die Zukunft des Dorfes und des Dorflebens gesichert werden.

Die vielen Projekte, die seit dem vergangenen Jahr in Langscheid zu bemerken sind, führen bei „Doll“ zu der Forderung, in Langscheid zu verhindern, dass Flächen oder bestehende Gebäude zu Spekulationsobjekten werden.

„Aber nicht falsch verstehen: Dies soll keine generell Blockade einer Bebauungs sein, sondern wir möchten eine verträgliche Gestaltung“, sagen die Initiatoren.

Man möchte aber Großprojekte verhindern, um zukünftig eine dorfgerechte Bebauung zu ermöglichen – und auch, um eine Gegenrechnung mit Rücknahmeflächen zu erreichen. Außerdem möchte Doll ab sofort Ansprechpartner für Politik und die Stadt Sundern sein, um die Interessen des Dorfes zu vertreten. Dies gilt auch bei zukünftigen Projekten, etwa wenn es um den Lindenhof an der Langscheider Straße oder das ehemalige Verwaltungsgebäude des Ruhrverbandes gehe.

Schon eine Menge erreicht

Und was hat Doll bisher erreicht? Da ist schon eine Menge, findet der harte Kern. So wurde etwa das Thema Hakenbrinkweg II am 6. Februar in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses zurück in die Fraktionen verwiesen: „Wir hatten im Vorfeld die Fraktionen sensibilisiert“, so die Initiative.

Demnächst ist eine offene Fraktionssitzung der CDU in Langscheid geplant – auch wenn die Corona-Beschränkungen dafür sorgen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis diese Sitzung terminiert werden kann.

Inzwischen haben schon mehr als 600 Unterstützer die Unterschriftensammlung von Doll unterschrieben. „Unbefriedigend“ sei aber bisher die Reaktion der Stadt Sundern, unter anderen auf die Stellungnahmen zum Projekt am Bildungszen­trum an der Brunnenstraße, wünschen sich die Initiatoren künftig mehr Interesse aus dem Rathaus.