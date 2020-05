Ein Rettungshubschrauber (hier ein Archivbild) war in Sundern nach einem Unfall auf einer BMX-Anlage im Einsatz

Hubschrauber im Einsatz Auf BMX-Anlage in Sundern: 14-Jähriger schwer verletzt

Sundern. Ein 14-Jähriger Sunderner zog sich am Dienstagabend schwere Verletzungen bei einem Sturz auf einer BMX-Anlage zu.

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kam es laut Polizei auf einer BMX-Rampenanlage an der Straße „Am Fischteich“ zu einem Unfall eines Fahrradfahrers. Bei einem Sprung verlor der 14-jährige Sunderner die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.