Solche Bilder, wie aus dem Januar 2020 in Westenfeld, wird es in diesem Jahr nicht geben in den Sunderner Gemeinden.

Sternsinger Auch in Sundern gibt es den "Segen to go"

Sundern Sternsinger klingeln derzeit nicht an den Türen, in Sundern kann man sich ab 24. Januar den "Segen to go" in der Johannes-Kirche holen.

Um den 6. Januar herum ziehen normalerweise die Sternsinger durch das Stadtgebiet Sundern, singen und schreiben ihren Segensspruch an die Haustüren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieser gute Brauch in diesem Jahr leider so nicht möglich. Daher ist die Sternsingeraktion vom Kindermissionswerk bis Dienstag, 2. Februar, verlängert worden.

Das Organisations-Team der Johannes-Gemeinde Sundern (Melanie Buchheister, Gemeindereferentin Monika Hake, Heike Hustadt und Stephanie Spiekermann) hat sich für einen „Segen to go“ entschieden. Ähnlich wie bei den Adventstüten im vergangenen Jahr, wird es ab dem 24. Januar die Möglichkeit geben, sich eine „Segenstüte“ gefüllt mit dem Segensaufkleber, einem Segensgebet und einem Infoflyer mit einer Spenden-Kontonummer aus der Kirche mitzunehmen. Beim Haupteingang im Bereich des Schriftenstandes können die Tüten mitgenommen werden.

Kindern Halt geben

Das Kindermissionswerk unterstützt in diesem Jahr mit dem Motto: „Kindern Halt geben“, Kinder in der Ukraine und weltweit. Auf die Frage, was Kindern Halt gibt, haben viele Kinder in der Ukraine geantwortet: „Mama und Papa geben mir Halt. Sie schützen mich und helfen mir, groß zu werden“. Doch der Mangel an ausreichend bezahlter Arbeit zwingt viele Eltern in der Ukraine, das Geld für ihre Familien im Ausland zu verdienen. Die Kinder bleiben bei Verwandten und sehen ihre Eltern oft lange Zeit nur per Videochat. Wenn die Eltern fehlen, müssen andere Halt geben: So unterstützt das Kindermissionswerk durch die Spenden der Sternsinger Projekte, die den Kindern Sicherheit, Verlässlichkeit und Beziehungen bieten.

Segen nach Hause holen

Jeder ist somit herzlich eingeladen, sich den „Segen“ nach Hause zu holen und durch eine Spende auf das nachfolgende Sternsingerkonto der St.-Johannes-Gemeinde die Kinder in der Ukraine und weltweit zu unterstützen. Dazu kann man folgende Bankverbindung nutzen: Sparkasse Arnsberg-Sundern, IBAN: DE91 4665 0005 0003 0049 00, Kontoinhaber: St. Johannes Sundern, Verwendungszweck: Sternsinger 2021