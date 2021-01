Arnsberg: Staatsanwalt will 16 Einbrüche akribisch beweisen

Arnsberg Schwere Arbeit für Richter und Staatsanwalt: Der tatverdächtige Albaner schweigt zu den Vorwürfen, in 16 Häuser eingebrochen zu sein.

Arnsberg. Auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht schweigt der 43-jährige Albaner zu den Vorwürfen des Staatsanwalts. Ein Geständnis hinsichtlich der angeklagten 16 Wohnungseinbrüchen und -diebstählen und der zwei Diebstähle aus Pkw wird es laut seines Verteidigers nicht geben. Das macht eine sehr lange Beweisaufnahme nötig.

Seit März in U-Haft

Wegen des dringenden Tatverdachtes in Wohnungen und Häuser in Arnsberg, Balve, Soest, Dortmund und Wickede eingebrochen zu sein, sitzt der Angeklagte seit seiner polizeilichen Kontrolle Mitte März 2020 in Untersuchungshaft. Diese wird sich für ihn bis zur Urteilsverkündung, die voraussichtlich im Februar erfolgen wird, hinziehen. Entweder wird er von der Untersuchungshaft in die Strafhaft gehen, oder, was zum jetzigen Zeitpunkt als nicht wahrscheinlich erscheint, in die Freiheit entlassen Die bisherigen Indizien, die von den ermittelnden Polizisten in akribischer und hoch intensiver Arbeit gesichert wurden, lassen zurzeit den Schluss eines Freispruchs nicht zu.

Viele Zeugen hören

Der Angeklagte soll in 16 Fällen zusammen mit zwei namentlich bekannten, aber flüchtigen Albanern, die Wohnungseinbrüche begangen oder zumindest dazu Beihilfe geleistet haben. In weiteren zwei Fällen soll er Diebstähle aus Pkw begangen haben. Weil er dazu schweigt, bzw. die Taten leugnet, müssen vom Gericht 16 sogenannte Fallakten durchforstet und dazu Zeugen gehört werden. Um die jetzigen Indizien zu untermauern und gerichtsfest zu machen, war es nötig, weitere fünf Prozesstage anzuberaumen.

15 Jahre in Albanien gesessen

Wenn der Angeklagte zu den Tatvorwürfen schweigt, so machte er jedoch Angaben zu seiner Person und seinen Lebensumständen. Demnach hält er sich seit 2017 illegal in Deutschland auf und will in Dortmund, in der Nähe des Borsigplatzes, eine Wohnung haben. Er kennt angeblich weder den Vermieter noch die Miethöhe. Nach seiner 15-jährigen Haftstrafe in Albanien will er dort zwei Minimärkte betrieben und mit ihnen pro Monat und Laden zwischen 6 und 8000 Euro erwirtschaftet haben. Er lasse sich von Freunden, die mit dem Bus aus seiner Heimat nach Dortmund kommen, Geld bringen, um in Deutschland leben zu können. Auch sonstige Angaben waren höchst unglaubwürdig. Die polizeilichen Ermittler berichteten über weitere Indizien, die den Angeklagten belasten. Unter anderem konnte durch die Sicherstellung seines Handys festgestellt werden, dass sich dieses mehrfach in der Nähe der Tatorte befand. Dass dieses Handy dem Angeklagten zuzuordnen ist und praktisch nur von ihm genutzt wurde, steht außer Frage.

Geht es um organisierte Kriminalität?

Die WP wird über den Verlauf und das Ergebnis des Prozesses, dessen Täter der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, berichten.