Arnsberg: Petra Rosendahl nun Gleichstellungsbeauftragte

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte: Petra Vorwerk übernimmt die Funktion ab sofort von Ulrike Quante.

Die Stadt Arnsberg hat eine wichtige Position in der Verwaltung neu besetzt: Petra Vorwerk (55) wurde zur neuen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Arnsberg bestellt. Damit folgt sie auf Ulrike Quante, die die Funktion seit dem Jahr 1996 bis zu ihrem jetzigen Eintritt in den Ruhestand ausgeübt hatte.

Petra Vorwerk ist seit dem 1. Oktober 1990 bei der Stadt Arnsberg beschäftigt, davon die letzten 14 Jahre als Leiterin der Engagementförderung Arnsberg. Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung war sie insgesamt 18 Jahre lang tätig. Ihre neue Position tritt Petra Vorwerk ab sofort an. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt darauf hin, den Verfassungsauftrag der Gleichstellung von Frau und Mann umzusetzen und somit Gleichstellungsdefizite im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung abzubauen sowie örtlich Strukturen zu schaffen, die eine tatsächliche Chancengleichheit in der Lebensgestaltung ermöglichen.

Viel Vorfreude auf Aufgabe

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den internen und externen Kooperationspartnerinnen/partnern“, erklärt Petra Vorwerk. „Bereits seit Jahren engagiere ich mich für Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung von Frauen. Das Thema ist meine gefühlte Herzensangelegenheit, denn darüber lassen sich viele gesellschaftspolitische Herausforderungen der Zukunft lösen. Mein Ziel ist es, Chancengerechtigkeit und Gleichstellung entschlossen und kreativ auf allen internen und externen Ebenen zu fördern, zu unterstützen, aber auch einzufordern.“

Bestellung überreicht

Bürgermeister Ralf Paul Bittner überreichte Petra Vorwerk in diesem Rahmen die Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und gratuliere Petra Vorwerk herzlich zu ihrer neuen Position! Zudem möchte ich mich in diesem Rahmen zugleich auch ausdrücklich bei Ulrike Quante für ihr starkes jahrzehntelanges Engagement im Sinne der Chancengleichheit von Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Unterstützung von Familien in besonderen Lagen bedanken“, so Ralf Paul Bittner.