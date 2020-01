Altenhellefeld/Linnepe. Ein Fachwerkgebäude in Linnepe verfällt. Der SPD-Ortsverein „Altes Testament“ will den Missstand nicht länger tolerieren.

Ärger über verwahrlostes Haus in Linnepe

Eine prekäre Problemstellung sieht der SPD-Ortsverein „Altes Testament“ in Altenhellefeld und Linnepe. Es geht - schon seit längerem - um Baudenkmäler in beiden Orten, die sehr vernachlässigt sind. Schon mehrfach hatte sich der Ortsverein mit dem Thema beschäftigt, bislang ohne Erfolg.

Nunmehr hat er Mitte November eine ausführliche Sachdarstellung mit einem Antrag auf Behandlung an den Ausschuss „Arbeiten und Leben“ in Sundern gerichtet. Der erweiterte Vorstand des Ortsvereins hat nun auch ein „Team Baudenkmäler“ eingerichtet, dem die Ortsvorsteher von Linnepe und Altenhellefeld sowie Willi Vogt als Schriftführer angehören.

Thema sind zwei Baudenkmäler im Ortskern der beiden Orte, die verwahrlost sind und langzeitig unbewohnt. „Der fortgeschrittene Verfall der Baudenkmäler und die verwilderte Umgebung beeinträchtigen die Wohnqualität“, schreibt das Team Baudenkmäler im Antrag an den Ausschus. Der äußere Instandhaltungsbedarf der beiden Fachwerkhäuser sei erheblich, über den inneren Zustand könne man aktuell nichts sagen, weil kein Zutritt zu den Gebäuden bestehe

Auf Suche nach Problemlösung

Seit nun mehr zwei Jahren bemühe man sich um eine Lösung im Interesse der Allgemeinheit, heißt es im Antrag an den Fachausschuss. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Eigentümer, trotz mehrfacher Kontaktversuche der Denkmalämter und der Ortsvorsteher einer „ernsthaften und sachlichen Erörterung des problematischen Sachverhaltes ausweichen“ würden.

Das Team Baudenkmäler bittet die Verwaltung, über die Vorgänge rund um die beiden Häuser umfassend zu berichten, auch welche Maßnahmen des so genannten „Instrumentensteckbriefes“ für die Anordnung zur Erhaltung von Denkmälern gegen die Eigentümer bisher praktiziert worden seien. Dies betrifft ein Rechtsinstrument für verwahrloste Immobilien, die das Bundesinnenministerium erstellt hat.

„Die Dorfgemeinschaften sind mit dem status quo in diesem Dorfbereich, besonders aber über die anhaltende Aussichtslosigkeit auf eine positive und zielführende Entwicklung höchst unzufrieden“, schreibt das Team weiter.

Team will Zustand nicht erdulden

Das Team hält eine Strategie, die den Verfall der Häuser toleriere, für inakzeptabel. Es wird außerdem angeregt, ein Gutachten zu erstellen. Man erhofft sich, dass der Ausschuss zu einer klaren Entscheidung komme.

Kein Gesetzesverstoß

Nach Ansicht der Stadt, so die jüngste Auskunft nach Anfrage unserer Zeitung, sieht man keine Gefährdung an den beiden Häusern in Altenhellefeld und Linnepe: „Unordentlich aussehen, ist nicht verboten“, hieß es weiter. Man sehe derzeit keine Handlungsmöglichkeiten und auch keine Rechtsgrundlage. Auch beim Westfälischen Denkmalamt gebe es keine abweichende Meinung dazu.

Ob das Thema in den nächsten Ausschuss kommt, steht nicht fest. Dieser tagt erst wieder am 17. März 2020.