Langscheid. 8800 Menschen haben 2019 in der Sauna im Haus des Gastes in Langscheid geschwitzt. Erweiterung um einen Ruheraum geplant.

50 Prozent mehr Saunabesucher in Sundern-Langscheid

Saunieren ist immer mehr angesagt – und in Langscheid finden Saunagänger ein sehr ansprechendes Ambiente. Weil sich das inzwischen herumgesprochen hat, steigen die Besucherzahlen stetig – und Platz wird nicht selten knapp.

Es fehlt vor allem an Liegestühlen, auf denen Gäste nach dem Saunagang entspannen können. „Etwa 30 sind derzeit vorhanden“, berichtet Martin Levermann bei einem „Ortstermin“ am Dienstagmorgen. Mehr geht nicht – sonst gehe es auf Kosten der Gemütlichkeit, so der Geschäftsführer der Sorpesee GmbH weiter. Die Lösung: Ein zusätzlicher Ruheraum muss her – angedacht ist dieser als Neubau; und zwar auf der Wiese direkt neben der Panoramasauna. Der Bau soll voraussichtlich im kommenden Jahr errichtet werden.

Sundern Gästefragebogen liegt aus „Ihre Meinung ist uns wichtig, daher benötigen wir Ihre Hilfe“, heißt es in einem Gästefragebogen, der in der Sauna ausliegt. „Was gefällt Ihnen an der Panoramasauna Sorpesee?“ – und „Haben Sie Verbesserungswünsche?“, möchte die Sorpesee GmbH als Betreiber wissen. Außerdem wird nach Gründen für den Besuch gefragt (Entspannung, gesundheitliche Gründe, gemütliche Atmosphäre, netter Service, ansprechende Gastronomie, „das Gesamtpaket gefällt mir“ und Sonstiges). Schließlich wird die Postleitzahl des jeweiligen Gastes erbeten – um Schlüsse über den Anreiseweg zu ziehen.

„In Holzrahmenbauweise und mit viel Glas, damit die Besucher den Blick auf den Sorpesee genießen können“, hat Martin Levermann schon konkrete Vorstellungen. Circa 14 zusätzliche Ruheplätze sind vorgesehen – dann wären ebenso viele Liegen wie Spinde (44) verfügbar; und niemand ginge leer aus.

In der Vergangenheit ist es schon ab und zu vorgekommen, dass Saunafreunde abgewiesen werden mussten, weil die Saunalandschaft im Haus des Gastes ihre Kapazitäten ausgeschöpft hatte. Wobei „Landschaft“ vielleicht zu „großkopfert“ klingt. Vier Saunen sind verfügbar, darunter die Panoramasauna mit Blick auf den See. Und dabei soll es auch bleiben. „Saunamäßig ist alles gut“, sagt Levermann, der um den Trumpf der „Gemütlichkeit“ weiß.

Hier wird erweitert: Martin Levermann (links) und Ralph Brodel auf der Wiese mit Blick auf den Sorpesee. Foto: Torsten Koch / WP

Bei zu viel Rummel und Erweiterung gehe diese schnell verloren – und die gute Stimmung schlage um, so der Chef der Sorpesee GmbH: „Wir möchten klein und gemütlich bleiben – und gleichzeitig noch besser und attraktiver für unsere Sauna­gäste werden.“ Deren Zahl hat sich deutlich vergrößert. 8800 waren es im Jahr 2019 – mit etwa 6000 hatten die Betreiber geplant – ein Zuwachs um rund 50 Prozent.

Darunter sind zahlreiche Stammgäste, doch auch Touristen aus umliegenden Hotels und Pensionen kommen gerne zu einem Saunagang ins Haus des Gastes. Damit möglichst jeder sein Fahrzeug in der Nähe abstellen kann, soll auch der bestehende Parkraum moderat erweitert werden – um etwa 20 Plätze.

100.000 Euro kalkuliert

„Die Parkplatzerweiterung gehen wir noch in 2020 an“, sagt Martin Levermann. Für die Saunapläne sind rund 100.000 Euro kalkuliert, Gesellschafterversammlung der Sorpesee GmbH und Sunderns Rat müssen noch grünes Licht geben, damit es Anfang 2021 los gehen kann. „Eine rentable Investition“, meint Levermann; und erhält Zustimmung von Ralph Brodel.

Man müsse das natürliche Wachstum fortsetzen – sinnvoll und gut berechnet, so Sunderns Bürgermeister zur Zukunft der Freizeitanlage am Hakenbrinkweg. Gäste dürfen derzeit übrigens auch ihre Meinung äußern (siehe Infobox).