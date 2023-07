Die Polizei wurde zu einem Unfall an der Stefansbecke in Sprockhövel alarmiert.

Blaulicht Zwei Personen bei Quad-Unfall in Sprockhövel schwer verletzt

Sprockhövel. Verkehrsunfall an der Stefansbecke in Sprockhövel: Zwei Personen verletzten sich am Freitagnachmittag schwer, berichtet die Polizei.

Zwei 19-Jährige haben sich bei einem Verkehrsunfall an der Stefansbecke schwer verletzt.

Wie die Polizei am Samstag berichtet, kam es am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr zu diesem Unfall ohne Fremdeinwirkung: Ein Sprockhöveler (19) fuhr gemeinsam mit seiner Sozia (19) auf der Straße Stefansbecke in Fahrtrichtung der Gevelsberger Straße.

Hierbei verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Quad und kollidierte mit dem Bordstein, sodass der Fahrer und seine Sozia abgeworfen wurden und erst auf dem Gehweg zum Liegen kamen. Das Quad kam auf der Straße zum Stehen.

Beide Personen wurden dabei schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, so die Polizeileitstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

