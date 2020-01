Zeitzeugen kommen in Sprockhövel-Film zu Wort

Der Filmemacher Christoph Böll und die WDR-Moderatorin Edda Dammmüller haben begonnen, anlässlich von 50 Jahren Sprockhövel einen Dokumentarfilm zu produzieren. Befragt werden Zeitzeugen, darunter auch jene, die bei der Gründung der Stadt dabei waren.

Werbeslogan für Sprockhövel

Auch Lieselotte Figge ist Zeitzeugin, befragt von Edda Dammmüller. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Mit den Zeitzeugen ist es so eine Sache, man muss sich frühzeitig um sie kümmern, sonst gibt es sie nicht mehr. Für diese Aufgabe haben sich der bekannte Sprockhöveler Filmemacher Christoph Böll und die ebenfalls aus Sprockhövel stammende WDR-Hörfunkjournalistin Edda Dammmüller zusammengefunden. Vor einigen Monaten gab es die ersten Absprachen, die ersten Gespräche konnten die beiden jetzt beim Neujahrsempfang vorstellen. „Das sind zwar jetzt zunächst fast alles Politiker, wir werden die Reihe aber fortsetzen“, teilte die WDR-Moderatorin mit. Natürlich wurde der Beitrag mit einem Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister Ulli Winkelmann eröffnet, der die Verschmelzung von Haßlinghausen und Niedersprockhövel als Glücksfall bezeichnet. Sprockhövel sei wie ein Espresso: „Klein, stark und genussvoll!“ gab er zu Protokoll. Der hochbetagte ehemalige SPD-Ratsherr Gerhard Mahl erinnerte sich an die Zeit der Verschmelzung zur neuen Stadt, die für alle beteiligten eine echte Herausforderung darstellte.

Walterscheid war zunächst nicht kommunalpolitisch interessiert

Ganz anders Klaus Walterscheid, der bis 2014 zehn Jahre lang Bürgermeister von Sprockhövel war. 1970, erinnerte er sich, sei er in Sprockhövel Jungsozialist gewesen, „da waren wir mit anderen landes- und bundespolitischen Themen beschäftigt, wir wollten die SPD weiter nach links rücken“, erzählt er in dem Filmbeitrag. Später, als Kommunalpolitiker und dann als Bürgermeister, habe er lernen müssen, dass Kommunalpolitik viel mehr Nähe zu den Bürgern verlange, um Bescheid wissen zu können über die Befindlichkeit der Menschen. Eine Bürgerin aus Schee erinnert sich an den Zusammenhalt bäuerlicher Gemeinschaften, bevor die neue Klammer der Stadt Sprockhövel alles zusammenhielt.

Anfangs war das große Fremdeln

Ein sehr launiger Beitrag gelang dem Team Böll/Dammmüller mit der Befragung von Lieselotte Figge. Sie war 26 Jahre lang Verwaltungsangestellte bei der Stadt Sprockhövel und kann sich noch gut erinnern, wie in der neu formierten Stadtverwaltung anfangs großes Fremdeln untereinander herrschte. „Da war ein Niedersprockhöveler, der sich mir gegenüber sehr unfreundlich verhielt.“