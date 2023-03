Wunderschöner Doppel-Regenbogen über Niedersprockhövel

Diese Aufnahme ist am Wochenende in Niedersprockhövel entstanden.

Sprockhövel. Der März kommt in seinen letzten Tagen wie ein April daher – nicht nur in Sprockhövel. Ein wunderschönes Leser(innen)foto und die Aussichten.

Was für ein schönes Bild: Ein Doppel-Regenbogen liegt am Wochenende über der Sportanlage der TSG Sprockhövel im Baumhof. Aufgenommen hat das Foto die beliebte Ausdauer-Sportlerin und WAZ-Leserin Conny Dauben.

Das Foto in seiner ganzen Pracht. Foto: Conny Dauben

Und ja, der März bietet an seinen letzten Tagen schon reines Aprilwetter, das war zuletzt mehr als spürbar – und wird es auch zum Wochenbeginn wieder sein. Am Montag (27.3.) sollen beispielsweise auch wieder Graupelschauer dabei sein, es soll kühl, nass und unangenehm werden. Und danach wieder aufwärts gehen und frühlingshafter werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

