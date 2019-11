Wohnungsprojekt in Sprockhövel: Investor springt ab

66 Servicewohnungen für Senioren mit Dienstleistungspavillon plante der Bremer Investor Convivo am Dellwig in Haßlinghausen zu bauen. Doch nach einer kontrovers verlaufenen Diskussion in einer Ausschusssitzung, in der sich insbesondere die Grünen skeptisch zu dem Projekt geäußert hatten, zog der Investor sein Angebot zurück.

Kritiker sehen zu große Distanz zur Ortsmitte

„Convivo ist weg!“, teilte Volker Hoven, Beigeordneter der Stadt Sprockhövel, mit. Zwar hatte der Sozialausschuss – gegen die Stimmen der grünen Mitglieder – eine Empfehlung an den am kommenden Montag tagenden Stadtentwicklungsausschuss formuliert, Baurecht für das Projekt zu schaffen. Doch macht der Beigeordnete die kontroverse Diskussion im Ausschuss, wo der Umstand, dass das Wohnungsprojekt mit einer Distanz von rund einem halben Kilometer zur Ortsmitte Haßlinghausen zu dezentral geplant sei und die anschließende Kommentierung insbesondere in den sozialen Medien dafür verantwortlich, dass Convivo seinen Rückzug bekannt gegeben hat. „In der Ausschusssitzung am kommenden Montag wird auch über dieses Verhalten zu sprechen sein“, sagt Hoven.