Wo man Gartenabfälle in Sprockhövel kostenlos abgeben kann

Gartenabfälle können in Haßlinghausen und Niedersprockhövel wieder kostenlos abgegeben werden.

Sprockhövel. Grünschnitt, Laub und andere Grünabfälle können in Sprockhövel wieder kostenlos abgegeben werden. Für die Sammlung stehen zwei Termine fest.

Zurzeit fallen wieder Hecken-, Rasen-, Strauchschnitt, Laub und diverse andere Gartenabfälle an. Die Stadtverwaltung weist deshalb auf die kostenlose Grünabfallsammlung am Samstag (21.10.) hin. Die Annahme des Grünabfalls erfolgt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

In Haßlinghausen ist die Sammlung auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, zu erreichen über die Geschwister-Scholl-Straße. In Niedersprockhövel findet die Sammlung auf dem Parkplatz der Mathilde-Anneke-Schule/Umgehungsstraße L 70n statt.

Jedes Auto wird einzeln abgefertigt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Sprockhöveler Privathaushalte; gewerbliche Grünabfälle werden nicht entgegengenommen. Personen von außerhalb, die im Auftrag eines Sprockhöveler Haushalts Grünabfall entsorgen möchten, müssen den Personalausweis des Sprockhöveler Haushaltsvorstandes bereithalten.

Bei Fragen stehen die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 02339 917326 zur Verfügung. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Montag 14 bis 16 Uhr.

