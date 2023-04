In der Stadtbücherei Sprockhövel in Haßlinghausen können Kinder kostenlos Medien ausleihen.

Bibliothek Wo Erstklässler in Sprockhövel ein Geschenk abholen können

Sprockhövel. Der Förderverein der Stadtbücherei Sprockhövel verschenkt Bücher an die Schulanfänger. Kinder können in der Bibliothek kostenlos Medien ausleihen

Alle Kinder in der ersten Klasse erhalten ein Buch geschenkt. Der Förderverein der Stadtbücherei Sprockhövel „LeseZeichen!“ macht es erneut möglich.

Alle Jahre wieder bekommen Erstklässler der Sprockhöveler Grundschulen vom Förderverein der Stadtbücherei ein tolles Geschenk. Durch die Unterstützung der Sparkasse erhält jedes Kind einen Gutschein für ein spannendes Erstlesebuch. Der Gutschein kann in der Stadtbücherei in Haßlinghausen an der Gevelsberger Straße 13 eingelöst werden.

Dort bekommen die Kinder neben dem Geschenk auch viele Informationen zum Angebot der Stadtbücherei und die Möglichkeit zur Anmeldung. Das findet Monika Klene, Vorsitzende des Fördervereins besonders wichtig. „Viele wissen gar nicht, dass Kinder in der Stadtbücherei kostenlos Medien ausleihen können. Bei dem umfangreichen Angebot kann die Auswahl schon mal schwerfallen“, berichtet sie.

Die Mitarbeiterinnen der Bücherei helfen nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die passende Medienauswahl für jeden Geschmack zu treffen. Der Förderverein möchte mit dem Geschenk die Lust auf das Lesenlernen wecken und helfen, die Lesekompetenz der Kinder von Anfang an zu stärken. Denn ein gutes Lese- und Sprachvermögen, so sind sich Monika Klene und die Leiterin der Stadtbücherei Ricarda Gärtner einig, machen den positiven Unterschied für die Zukunft der Kinder.

Die Gutscheine wurden durch den Vorstand des Fördervereins verteilt und können zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr eingelöst werden. Auch während der Osterferien hat die Stadtbücherei geöffnet, sodass genug Zeit für einen ausführlichen ersten Besuch bleibt.

