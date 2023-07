Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde in Sprockhövel ein Transporter mit einem Bohrer aufgebrochen, meldet die Polizei.

Polizei Wieder Transporter in Sprockhövel mit Bohrer aufgebrochen

Sprockhövel. Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Tage: Erneut wurde ein Transporter über ein kleines Bohrloch aufgebrochen. Die Polizei warnt Autofahrer.

Erneut wurde ein Transporter in Sprockhövel durch ein Bohrloch aufgebrochen. Zwischen Dienstag, (18.7.) 15 Uhr und Mittwoch, (19.7.) 15.30 Uhr bohrten derzeit unbekannte Täter ein Loch in die Schiebetür eines an der Asterstraße geparkten Fiat-Transporters, meldet die Polizei.

Durch das Loch konnte die Schiebetür geöffnet werden und die Täter gelangten in das Fahrzeug. Da die Ladefläche jedoch leergeräumt war, wurde nichts gestohlen.

Gegenüber der Polizei teilte der Fahrzeughalter mit, dass er die Ladefläche aus präventiven Gründen immer leer räumen wurde. Somit würde er einen Diebstahl seiner teuren Baugeräte verhindert. Die Polizei rät daher auch: Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug, egal ob Handy, Handtasche oder auch Werkzeuge.

Bereits zwei Tage zuvor war ein Transporter in Sprockhövel auf die selbe Weise aufgebrochen worden. Gestohlen wurden Elektrowerkzeuge im Wert von 2100 Euro.

Die Kriminalpolizei hat erneut die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324 9166-1234 melden.

