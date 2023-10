In Sprockhövel brannten 25 Heuballen auf einer Wiese. Die Feuerwehr löschte mehrere Stunden lang.

Feuerwehr Wieder ein Feuer in Sprockhövel: 25 Heuballen brennen

Sprockhövel. Erst Brennholz, dann Heuballen: Am Sonntag hielten Brandeinsätze die Feuerwehr Sprockhövel auf Trab. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Nachdem die Feuerwehr schon in der Nacht zum Sonntag entflammtes Brennholz löschen musste, wurde sie auch am Sonntagabend noch einmal zu einem Einsatz gerufen.

Gegen 18.15 Uhr wurde im Bereich der Gevelsberger Straße eine unbekannte Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel fest, dass auf einer Wiese die dort abgelegten Strohballen zu brennen angefangen hatten. Etwa 25 Heuballen brannten dort. Gefahr für Häuser bestand nicht, ergänzt die Polizei. Von Brandstiftung geht die Polizei in beiden Fällen vom Sonntag nicht aus.

Die Feuerwehr löschte die Strohballen ab und zog das Stroh auseinander, um an alle Glutnester gelangen zu können. Aufgrund der eintretenden Dunkelheit wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Diesen Einsatz konnte die Feuerwehr gegen 22.10 Uhr beenden.

Bereits knapp eine Stunde zuvor verunfallte ein Auto am Landringhauser Weg in Höhe der Autobahnbrücke. Es war gegen eine Absperrung gefahren. Um zu helfen, zog die freiwillige Feuerwehr eein Fahrzeug von der Einsatzstelle bei den brennenden Heuball ab und fuhr zum Landringhauser Weg. Dort stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Blechschaden am Fahrzeug handelte – es gab keine Verletzten und auch keine auslaufenden Betriebsmittel.

