Wie Sprockhövel zu einem eigenen Chorbuch kam

Elke Cernysev und ihr Vater Wolfgang Stockmeier, dessen 80. Geburtstag 2011 in der Alten Kirche in Velbert-Langenberg mit einem Konzert seiner Werke gefeiert wurde.

Sprockhövel Acht Jahre lang war Elke Cernysev Kirchenmusikerin im Gemeindebezirk Obersprockhövel. Ein Chorbuch erinnert an diese Zeit.

Elke Cernysev hieß 1982 noch Stockmeier, lebte in Langenberg und war gerade 16 Jahre alt geworden, als die Gymnasiastin in Wuppertal zum Ende ihrer Ausbildung zur nebenamtlichen Kirchenmusikerin ein Angebot aus Sprockhövel erhielt. Dort, im Pfarrbezirk Obersprockhövel der evangelischen Kirchengemeinde, wurde dringend jemand für den Orgeldienst und die Leitung des Kirchenchores gesucht.

Eine nette Gemeinschaft

"Das waren ungefähr 20 Sängerinnen und Sänger, die nicht regelmäßig probten, sondern nur dann zusammenkamen, wenn Konfirmationen, Ewigkeitssonntag und Weihnachten bevorstanden", erinnert sich die Musikerin heute. Dann wurde einige Dienstagabende intensiv geprobt und das gemeinsam Erarbeitete zuletzt umso fröhlicher aufgeführt. Nun, eine Kantorei mit breitem Repertoire und künstlerischem Anspruch an sich selbst war dieser Chor vielleicht nicht, "aber es war eine nette Gemeinschaft", betont Elke Cernysev, die heute als Kirchenmusikdirektorin in Recklinghausen lebt und dort und in Herten kirchenmusikalische Erfolge weit über die Region hinaus feiert, diplomatisch.

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

Der Teenager mit dem Taktstock von damals erkannte bald, dass schon die normalen vierstimmigen Chorsätze für Sopran, Alt, Tenor und Bass eine etwas zu große Herausforderung für die Auftraggeber darstellten. Und wie nun bekannt wurde, dass da eine junge Chorleiterin mit viel fachlichem Geschick und natürlicher Autorität etwas Ordentliches aus dem Teilzeitchor zu formen imstande war, gesellte sich alsbald noch der Männergesangverein Obersprockhövel dazu. "Die Herren traten sehr gerne mit feierlichem Vortrag zu Weihnachten auf und wollten sich nun anschließen", erzählt Elke Cernysev. Nund waren es die Herren gewohnt, ihre Probenabende mit dem Genuss einiger Kurzer zu eröffnen, "und sie waren zunächst nicht sehr erbaut davon, dass ich jedes Mal auf ein Einsingen zur Stimmschulung ohne Alkohol bestand."

Der Vater konnte helfen

Die gesangskulturellen Unterschiede verstand die junge Chorleiterin in kurzer Frist zur Freude aller einzuebnen. Aber es blieb die Problematik, dass die Sängerinnen und Sänger von Kirchenchor und Männergesangverein mit den Standardchorsätzen nicht gut zurecht kamen. Glücklich der Umstand, dass der Vater von Elke Cernysev der als Kirchenmusiker, Organist und Komponist zu Weltruhm gekommene Wolfgang Stockmeier war. "Ich erzählte ihm von meinem Leid, und er machte sich an die Arbeit, die jeweiligen Choräle dreistimmig, also einfacher, aber wunderbar und klangvoll zu setzen."

Über die Jahre entstanden 33 Sätze

Was mit "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" begann, entwickelte sich sich über die acht Jahre, die Elke Cernysev über ihr Abitur und das Kirchenmusikstudium hinaus in Sprockhövel tätig war, zu einer großen Anzahl von Satzbearbeitungen, die zuletzt sogar die Aufführung einer von Wolfgang Stockmeier bearbeiteten Bachkantate möglich machte. "Es war für mich eine lehrreiche Zeit, die andauerte, bis ich meine hauptamtliche Stelle in Herten 1990 antrat", so Cernysev. Die Gelegenheitsarbeiten ihres Vaters zur Unterstützung der Tochter war zu einer Sammlung von 33 Chorsätzen angewachsen, die mustergültig über Obersprockhövel hinaus für jeden Kirchenchor geeignet ist, der etwa in der Anzahl seiner Mitglieder dezimiert ist, wo aber trotzdem anspruchsvoll geschriebene Literatur gesungen werden soll.

Erinnerung an den Entstehungsort

Vor einigen Jahren hat Stockmeier, der 2015 gestorben ist, diese Sätze zu einem Band zusammengefasst, der beim Strube Verlag München erschienen ist - und den Stockmeier in Erinnerung an die Zeit der Entstehung "Sprockhöveler Chorbuch" genannt hat. Und dieser Umstand dürfte den wenigsten Sprockhövelern heute bekannt sein.