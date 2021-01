Wahl-Sprockhöveler erlebt ungeplant großen Erfolg als Sänger

Sprockhövel Das Lied "Be a rebel" seigt auf Platz vier der German Electro Web Charts. Jean-Pierre Reuter nahm es mit der Velberter Band The Saint Paul auf.

„Krass, ich hab unser Lied gerade im Radio gehört“, freut sich der Wahl-Sprockhöveler Jean-Pierre Reuter. Das sei für ihn total unwirklich, dass er mal in den Charts landen würde, hätte er niemals gedacht, ergänzt er.

Das Lied „Be a rebel“, das er gemeinsam mit der Velberter Band The Saint Paul aufgenommen hat, stieg auf Anhieb auf Platz vier der German Electro Web Charts (GEWC) ein. Die Deutsche Alternative Charts (DAC) listete die Gruppe außerdem kürzlich als Newcomer – „da rein zu kommen, ist mega-schwierig“, so der 48-Jährige stolz.

Musikerkarriere des Sprockhövelers Jean-Pierre Reuter folgt keinem Plan

Eine Musikerkarriere hatte der gebürtige Meerbuscher Jean-Pierre Reuter, der seit fünf Jahren in Niedersprockhövel wohnt, nicht geplant: Nach seiner Lehre als Hotelfachmann arbeitet er heute hauptberuflich als Referent des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) – durch die Coronakrise seit März in Kurzarbeit. Und auch mit musikalischem Talent fühlt sich Reuter nicht unbedingt gesegnet: „Das, was ich mir unter der Dusche zusammensinge, will eigentlich keiner hören“, ist er sich sicher und lacht.

Das Motto von Jean-Pierre Reuter ist „Be a rebel"

Doch „seine Jungs" von der Band The Saint Paul, mit denen er befreundet ist, sahen es anders: „Sie sagten, ich soll den Refrain einfach mal einsingen und im Studio kann man ja an den Reglern nachjustieren.“ Er sagte sofort zu.

„Mir hat gefallen, dass der Song ein richtiger Ohrwurm ist und der Songtitel ist sowieso mein Motto: Be a rebel!“ Reuter trägt den Spruch seit zwei Jahren als Tattoo auf dem Arm. „'Be a rebel' bedeutet für mich, dass man an sich zu glaubt und sein Ding durchzieht – auch wenn man damit aneckt.“

Mit dem VfL Winz-Baak ist der Tischtennis-Spieler aufgestiegen

Für ihn ist es nicht nur ein Spruch, sondern eine Handlungsverpflichtung: „Ich war als Tischtennis-Spieler gerade mit dem VfL Winz-Baak aufgestiegen, habe aber dann den Verein verlassen, weil ein Spieler verpflichtet wurde, mit dessen Gesinnung ich nicht einverstanden war.“ Alles andere hätte er nicht mit sich vereinbaren können, erklärt er.

Nebenberuflich veranstaltet Jean-Pierre Reuter Festivals

Neben seinem Hauptberuf als DEHOGA-Referent veranstaltet er seit 2018 einmal jährlich ein Festival in Köln, das so genannte „Ship of Rebels“ – auch dabei hat er Erfolg, ist es doch bisher entweder ausverkauft oder fast ausverkauft gewesen, wie er berichtet. Und nicht nur im Namen kommt wieder Reuters Motto zum Tragen: „Unbekanntere Bands haben in der Regel Probleme, Gigs auf Festivals zu bekommen, da habe ich mir gedacht, dann machen wir eben unser eigenes Festival!“ Das aber nun auch sein Lied etwas mit Rebellentum zu tun habe, sei Zufall: „Nicht ich, sondern der eigentliche Sänger der Band hat das Lied geschrieben.“

Die Release-Party ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden

Den Song einzusingen, sei relativ schnell gegangen: „Wir haben uns abends gegen sieben getroffen, nachts um vier war das Ding im Kasten.“ Aber durch den Kultur-Lockdown sei die wichtigste Promotions-Möglichkeit entfallen: Konzerte. „Und dann musste auch noch die CD-Release-Party im November abgesagt werden.“ Bei dieser Party hätte er sogar „Be a rebel“ live performt: „Dabei hätte ich mir wahrscheinlich in die Hose gemacht, aber ich hätte es durchgezogen!“

Die Band hat mit dem Sprockhöveler sogar ein Video produziert

Um das Lied zu pushen, habe die Band gemeinsam mit Reuter auch ein Musikvideo produziert: „Wir haben in einer Fabrikhalle gedreht, ich spielte einen Hausmeister, der sauber macht, das Lied hört und dann auf die Bühne geht und mitsingt.“ Das Video hätten sie überall im Netz verteilt, mit viel Erfolg hätten sie nicht gerechnet. Aber auf Youtube hätten es bereits nach kurzer Zeit schon über 1200 Leute angesehen, erzählt er.

Reuter freut sich über den Erfolg, – „ein Leben als Berufsmusiker kommt für mich aber nicht in Frage, das ist mir einfach zu unsicher.“ Also bleibt es wohl beim One-Hit-Wonder, sagt er und lacht. „Aber wenn die Leute nach einer Fortsetzung schreien, kann ich mir das schon vorstellen!“

Information:

„Be a rebel“ ist das erste Lied, das Jean-Pierre Reuter gemeinsam mit der Band The Saint Paul und dem Label Infacted Recordings herausgebracht hat.

Das Lied ist ein treibender, energiegeladener Club-Song, den man dem Genre Electro-Pop, beziehungsweise Future-Pop zuordnet. „Be a rebel“ wurde am 30. Oktober veröffentlicht und läuft seitdem in Deutschland, aber auch im Ausland, beispielsweise in Kanada, im Radio.

Die Single-Auskopplung mit verschiedenen Versionen des Songs kann man zu 4,99 Euro digital über die Facebookseite des Labels Infacted Recordings kaufen. Eine CD kann auch bestellt werden via E-Mail an info@infacted-recordings.com.

