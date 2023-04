Vorfahrt missachtet: Unfall auf Kreuzung in Sprockhövel

Auf einer Kreuzung an der Silscheder Straße in Sprockhövel sind zwei Autos zusammengestoßen und mussten abgeschleppt werden.

Zu einem Unfall auf einer Kreuzung kam es am Freitag gegen 6.50 Uhr auf der Silscheder Straße. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilt, befuhr ein 46-jähriger Gevelsberger mit seinem Mitsubishi die Straße in Richtung Haßlinghausen. Ein 49-jähriger Schwelmer fuhr mit seinem Audi Q3 in Richtung Wetter.

Als die Ampel grünes Licht zeigte, fuhren beide Unfallbeteiligten in den Kreuzungsbereich Silscheder Straße/ Hoppe. Dabei wollte der Gevelsberger nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt des Schwelmers, der geradeaus fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Beide leicht verletzten Fahrzeugführer wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

