Vor dem Neustart: Sprockhöveler Schulen im Stresstest

Sprockhövel Vorbereitung auf Distanzunterricht und Notbetreuung: Informationen zum angepassten Betrieb haben die Schulen noch nicht erreicht.

Kurz vor Weihnachten gelobte ein Staatssekretär gegenüber den Schulen des Landes Besserung, was die miserable Informationspolitik ihnen gegenüber aus Düsseldorf betrifft. Doch am Tag nach den Verlautbarungen über den pandemieangepassten Schulbetrieb und wenige Tage vor dem Neustart am 11. Januar sehen sich die Sprockhöveler Schulen wieder einmal allein gelassen. Die Herausforderungen sind diese und sie sind nicht gering: Totaler Distanzunterricht und Notbetreuung.

Schlechte Erfahrungen mit Distanzunterricht

"Wir haben alles am Mittwoch aus der WAZ erfahren", fasst es die Leiterin der Mathilde-Anneke-Hauptschule (MAS) zusammen. Noch besser hätte es Christiane Albrecht gefunden, wenigstens am Donnerstag Mailpost vom Ministerium zu bekommen. Denn die Herausforderungen mitten im verschärften Lockdown haben es für die Schule in Niedersprockhövel wirklich in sich. "Unsere Erfahrungen mit Unterricht, der nicht in der Gemeinschaft und hier im Haus erfolgt, sind nicht gut", betont die Rektorin. Vier Wochen, wo der Kontakt zwischen Schülern und Lehrern ausschließlich über digitale Kanäle laufen soll, seien da eine harte Prüfung. Angebote wird die MAS auf Plattformen wie Microsoft Teams machen, dort werden Dateien zum Bearbeiten hinterlegt. "Das Problem ist aber, dass längst nicht alle unserer 250 Schüler über ein Endgerät verfügen. So muss Lernen oft über das Smartphone sichergestellt werden", berichtet Albrecht. Sie hofft darauf, dass darüber hinaus die dringend notwendige Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler über Telefon, Mails und Whatsapp funktioniert. "Sonst kommt es wieder so wie beim ersten Lockdown: Wir verlieren einige Schüler zwischendurch!"

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

Lernmaterial in Papierform

So schwarz will es Benedikt Heufken nicht sehen, aber es gibt auch bei der Grundschule Haßlinghausen noch einiges zu tun. Der Schulleiter berichtet, auch bei den Erst- bis Viertklässlern an der Geschwister-Scholl-Straße sei die private Ausstattung mit Digitalgeräten immer noch sehr unterschiedlich, "manche Eltern haben geeignetes Endgerät oder keinen Drucker zu Hause, einige Kinder kein Smartphone. Die kommen dann in die Schule, um sich Lernmaterial in Papierform abzuholen", sagt Heufken. Auch in der mit 125 Kindern kleinsten Grundschule in Gennebreck ist an dem Donnerstag vor Montag noch nicht alles in trockenen Tüchern. "Wir haben ein Konzept für den Distanzunterricht", berichtet die kommissarische Schulleiterin Melanie Kastner. Da ist die bereits erprobte digitale Lernpinwand, wo sich die gut ausgerüsteten Schüler ihr in Dateien gespeichertes Lernpensum abholen. Aber es gibt parallel auch ein Analogangebot, bei dem Schüler dasselbe Material in Papierform bekommen. Wie Kollege Heufken ist Melanie Kastner froh, vom Ministerium noch den Montag und den Dienstag für weitere Vorbereitungen quasi als Puffertage zugestanden zu bekommen, bevor dann verbindlich am Mittwoch der Schulbetrieb wieder startet.

Fehlendes Antragsformular

Mit vielen Fragezeichen versehen ist das Thema Notbetreuung, denn nicht allen Eltern ist es möglich, ihre Kinder über den ganzen Januar zu Hause zu beaufsichtigen, während der Präsenzunterricht ausgesetzt ist. In der Hauptschule sind das im ersten Lockdown nur ganz wenige gewesen, "und es ist nicht absehbar, ob das mehr werden könnten", sagt Christiane Albrecht. Sie will einen Elternbrief schreiben, um den Bedarf bei den in Frage kommenden Klassen 5 und 6 zu ermitteln. An der MAS werden wie auch in den beiden Grundschulen Haßlinghausen und Gennebreck für die Notbetreuung Lehrer ohne Klassenleitung eingesetzt. Auch Benedikt Heufken wusste am Donnerstagmittag noch nicht, wie viele Schüler nun ab der kommenden Woche leibhaftig für eine Betreuung erscheinen werden. "Schon der formale Weg für die Eltern, so etwas zu organisieren, ist schwierig: Aus dem Internet ist dafür ein Antragsformular der Bezirksregierung herunterzuladen. Doch das Formular ist noch gar nicht verfügbar."