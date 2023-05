Viele Einsätze: Feuerwehr Sprockhövel im Feiertagsstress

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel schaut auf viele Einsätze am vergangenen Wochenende zurück. Vom Kaminbrand bis Autounfall war alles dabei.

Während die meisten Menschen das verlängerte Wochenende in Ruhe verbringen konnten, hatten die Tage um den Maifeiertag einige Überraschungen für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel bereit.

Patiententransport an der Gevelsberger Straße

Bereits am Samstag wurde die Feuerwehr mittags zur Gevelsberger Straße alarmiert. Vor Ort unterstützten vier ehrenamtliche Feuerwehrkräfte den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen. Um 14.03 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Haßlinghauser Straße alarmiert. Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern verunreinigte eine massive Ölspur die Fahrbahn. Da die Verunreinigung mit dem üblichen Bindemittel nicht beseitigt werden konnte, wurde ein Unternehmen mit einem Spezialfahrzeug mit der Beseitigung der Ölspur beauftragt. Der betroffene Bereich wurde bis zur endgültigen Reinigung durch die Bauhofbereitschaft der Stadt komplett gesperrt.

Ölspuren fordern Einsätze

Eine weitere Ölspur wurde am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr gemeldet. In der Straße Auf Brockhausen war die Straße auf einer Fläche von circa drei Quadratmetern mit Öl verunreinigt. Ebenfalls am Sonntag rückte die Feuerwehr um 13.12 Uhr zur Öffnung einer Wohnung am Perthes-Ring aus. Der Polizei wurden Hilferufe aus der betroffenen Wohnung gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein gekipptes Fenster mit Spezialwerkzeug öffnen und anschließend dem Rettungsdienst die Wohnungstür öffnen.

Unfall auf der South-Kirkby-Straße

Am frühen Feiertagsmorgen kam es zu frühmorgens gegen 2.30 Uhr zu einem Unfall mit einem Kleinwagen auf der South-Kirkby-Straße. Im Kreuzungsbereich mit der Fänkenstraße wurde dabei eine Ampel massiv beschädigt. Der Unfallfahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut, verweigerte jedoch eine weitere medizinische Behandlung in einem Krankenhaus.

Kaminbrand in der Alten Mühlenstraße

Am gleichen Tag rückte die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr zu einem gemeldeten Kaminbrand in der Alten Mühlenstraße aus. Aus einem Schornstein eines Wohnhauses drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter Rauch, der bereits bis auf die Straße gedrückt wurde. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und konnte als Ursache eine Fehlfunktion einer Brennstoffheizung im Keller ausmachen. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen.

