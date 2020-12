VdK Haßlinghausen bietet wieder Beratung an

Sprockhövel Die Corona-Pandemie hat viele Angebote zur Sozialberatung vereitelt. Der VdK Sprockhövel wird das neue Jahr mit einem Termin eröffnen

Der VdK Haßlinghausen bietet auch in der Corona-Zeit eine seiner begehrten Sozialberatungen an. Der Termin, den der Sprockhöveler Verein anbietet, findet am Montag, 4. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt - leider aus Corona-Gründen nicht persönlich in der Freiwilligenbörse in der Dorfstraße, sondern per Telefon unter 02332/8489274 bei Silvia Vey-Romstadt statt.

Interessierte, die weitere Anfragen haben, melden Sie sich bitte im Vorfeld des Termins per Email bei silvia.vey-romstadt@vdk.de. Der geplante Börsentreff, der planmäßig am 12. Februar stattfinden sollte, fällt aus. Der VdK Haßlinghausen entscheidet während der Corona-Pandemie von Monat zu Monat, welche Veranstaltungen stattfinden können oder nicht.