VdK bietet in Sprockhövel wieder Beratung an

Sprockhövel. Mit den Corona-Lockerungen bietet der VdK Haßlinghausen wieder Beratungen an. Oft nachgefragt ist der Schwerbehindertenantrag.

Der VdK-Ortsverband Haßlinghausen bietet im März wieder seine sehr geschätzte Sozialberatung und den Börsentreff an. Am Montag, 7. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, bietet der VdK Haßinghausen telefonisch kostenlose Sozialberatung für Mitglieder und Nichtmitglieder an, so etwa beim Ausfüllen des Schwerbehindertenantrags (Erst- und Änderungsantrag) unter 02332 8489274 an. Auch eine Mitgliedschaft kann beantragt werden. Die Rechtsberatung findet weiterhin in der VdK-Geschäftsstelle in Gevelsberg statt, auch dies nur telefonisch unter 02332/80960.

Börsentreff in der Freiwilligenbörse

Am Dienstag, 8. März, findet der monatliche „Börsentreff“ des VdK Haßlinghausen zur großen Freude wieder statt und zwar ab 16 Uhr in der Freiwilligenbörse, Dorfstraße 13, in Haßlinghausen. Der Vorstand freut sich darauf, mit den Mitglieder wieder interessante Themen aufzugreifen und spannende Gespräche bei Kaffee und Plätzchen zu führen. Das Treffen wird nach 2G-Regel der Coronaschutzmaßnahmen durchgeführt.

