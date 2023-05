Unfall in Sprockhövel: Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Sprockhövel. Verkehrsunfall in Sprockhövel: Beide waren sie auf der Gevelsberger Straße unterwegs – doch dann kam es zum Zusammenstoß. Das ist passiert.

Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Haßlinghausen, meldet die Polizei am Wochenende.

Das ist passiert: Eine 84 Jahre alte Sprockhövelerin fuhr am Freitagmorgen (5.5.) mit ihrem Renault Kangoo auf der Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Ein 68-jähriger Sprockhöveler war zeitgleich mit seinem BMW xDrive auch auf der Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs. Die Seniorin wollte im Kreuzungsbereich Gevelsberger Straße/ Stefansbecke/ Brockenberg nach links in die Stefansbecke abbiegen. Der Mann indes wollte zeitgleich die Gevelsberger Straße weitere geradeaus in Fahrtrichtung Gevelsberg befahren.

Beim Abbiegen das andere Fahrzeug übersehen

Beim Abbiegen übersah die 84-Jährige den entgegenkommenden Wagen, sodass es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam, berichtet die Polizei. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf eine Höhe von 45.000 Euro.

