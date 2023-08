Unfall in Sprockhövel: Ein Mann verletzt sich schwer

Schwer verletzte sich ein Mann bei einem Unfall in Sprockhövel.

Sprockhövel. Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall in Sprockhövel, bei dem sich ein junger Mann schwer verletzte. Was wo genau geschehen ist.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag, wie die Polizei nun mitteilt, im Einmündungsbereich Elfringhauser Straße/ Sondern. Ein 25-jähriger Heiligenhausener Kradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Felderbachstraße und verlor, aus derzeit ungeklärten Gründen, in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Krad.

Der 25-Jährige rutschte gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich schwer. Er kam in eine Klinik. Durch die Kollision entstanden Sachschäden.

