Umparken und Leben retten: Feuerwehr arbeitet an Hydranten

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel bittet darum, Hydranten am diesem Wochenende (14./15.10.) freizuhalten. Die Arbeiten können im Ernstfall Leben retten.

Wer vermehrt Feuerwehrleute in der Stadt sieht, muss sich an diesem Wochenende nicht wundern. Am 14. und 15. Oktober werden die Hydranten in Sprockhövel durch die ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte überprüft.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die sind unscheinbare Metalldeckel im Boden, doch im Brandfall muss die Feuerwehr hier ihr Löschwasser zapfen können. Für die kalte Jahreszeit werden Kunststofffolien in die Deckel der im Boden befindlichen Hydranten eingelegt, um ein Festfrieren zu verhindern. Im Ernstfall kann das Leben retten.

Lesen Sie auch:

Die Maßnahmen beginnen jeweils am Morgen und dauern teilweise bis zum frühen Nachmittag, teilt die Feuerwehr mit. Anwohner werden gebeten darauf zu achten, dass Hydrantendeckel zugänglich bleiben. Besonders durch geparkte Fahrzeuge ist der Zugang oft erschwert bzw. nicht möglich.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel