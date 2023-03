Das Buch von Rolf Schmiel – „Psychohacks für ein glückliches Leben“ – bietet „111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn.“ Es hat 256 Seiten und kostet 18,95 Euro.

Schmiel ist in Hattingen geboren und aufgewachsen, hat auf dem Gymnasium an der Waldstraße sein Abitur gemacht und in Bochum Psychologie studiert. Seit 15 Jahren wohnt er inzwischen in Sprockhövel.

