Theaterworkshop für Jugendliche in Sprockhövel

Sprockhövel. Elemente des Schauspielens werden in einem Theaterworkshop der Musikschule Sprockhövel vermittelt. Das Angebot läuft im April und Mai.

Die Musikschule der Stadt Sprockhövel bietet einen Schauspiel-Workshop für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren im Rahmen des Kulturrucksacks 2023 an. In diesem Workshop werden grundlegende Elemente des Schauspielens erarbeitet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Kreativität vermitteln

Anhand von kleinen Szenen und Improvisationen wird Kreativität auf eine ganz neue Art vermittelt. Der Dozent ist der Schauspieler Konstantin Rickert. Der Workshop findet am 20. April, 27. April, 4. Mai und 11. Mai jeweils von 17 bis 18.30 Uhr in der Musikschule im Bürgerhaus an der Hauptstraße 6 in Niedersprockhövel statt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Teilnahme ist kostenfrei

Das Projekt wird durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind online über die Internetseite der Stadt Sprockhövel möglich. Anmeldeformulare sind auch im Büro der Musikschulverwaltung in der Gevelsberger Straße 13 erhältlich, 02339 917-153, musikschule@sprockhoevel.de.

Unterstützung durch Kulturrucksack

Der Kulturrucksack ist ein Programm des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Kommunen und Kultureinrichtungen, um Kindern und Jugendlichen spannende altersgemäße kulturelle Angebote zu eröffnen, die kostenlos oder deutlich kostenreduziert sind.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel